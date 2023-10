¿Por qué está Rauw Alejandro en la gala del Balón de Oro 2023?

Los nominados, el horario y dónde ver por televisión y en vivo hoy la entrega del Balón de Oro 2023 masculino y femenino Balón de Oro 2023: la previa de la gala, en directo

El Balón de Oro ya está listo para albergar hoy su 67ª edición, en busca de los sucesores de Karim Benzema y Alexia Putellas, que se coronaron hace apenas un año en París.

Creado en 1956 por Gabriel Hanot, el premio otorgado anualmente por la revista francesa France Football al mejor jugador del año natural, se considera el mayor reconocimiento individual a nivel futbolístico del mundo.

La gala ya ha arrancado a las 20:23 horas con la cuenta atrás del 30 al 11, todo está previsto para que la internacional del FC Barcelona Aitana Bonmatí tome el relevo a su compañera Alexia Putellas, vencedora en las dos últimas ediciones, y se corone como la mejor futbolista del mundo.

Por la alfombra roja se ha visto desfilar a numerosos futbolistas como Gündogan, Bellingham, Aitana Bonmatí, Vinicius, Salma Paralluelo y Leo Messi... entre los más de 30 futbolistas que subirán al escenario esta noche. Y entre el elenco de la élite deportiva se ha colado la visita de alguien que no tiene nada que ver con el fútbol: Rauw Alejandro.

Resulta que el cantante es un gran seguidor del fútbol y no ha querido perderse uno de los acontecimientos más importantes. En la alfombra roja, el puertorriqueño Rauw Alejandro ha sido el primero en pararse con Navarrosa e Ibai Llanos, el cantante ha venido a disfrutar de la gala y no ha tenido problemas en reconocer a su favorito para llevarse este Balón de Oro 2023 : "Messi, Messi es el favorito, no se puede competir con Messi".

Rauw Alejandro en París para la gala del #BallonDor pic.twitter.com/U8wCK2yr0Z — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) October 30, 2023

Luciendo un traje a raya diplomática y gafas de sol, Rauw Alejandro está listo para disfrutar de la noche y apoyar a su favorito por lo que sus deseos podrían ir muy encaminados con el veredicto porque Leo Messi es el futbolista que más veces ha ganado el Balón de Oro, con siete galardones a sus espaldas. Un número que esta noche podría llegar aumentar a ocho.