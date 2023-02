Pilar Rubio se pronuncia en el adiós de Sergio Ramos

La presentadora ha enviado un mensaje tras la retirada de su marido de la selección española Excompañeros del Real Madrid y de la selección también han tenido unas palabras para el jugador

El futbolista con más internacionalidades de la historia de la selección española, Sergio Ramos, ha anunciado en sus redes sociales que deja el combinado nacional. En su polémico mensaje ha confirmado que que Luis de la Fuente le ha comunicado que no cuenta con él, algo que el futbolista ha lamentado después de todo su recorrido.

“Creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”, ha expresado el sevillano, que ha encontrado en su mujer, Pilar Rubio, su mejor apoyo.

Y es que la presentadora ha mandado a través de su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo en el que también ha lanzado un ‘dardo’ por la decisión de no contar con su marido. “Para mí no es Sergio Ramos. Es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega”, ha comenzado.

“Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya”, ha terminado la de Torrejón de Ardoz en una publicación acompañada por una fotografía de Ramos con los dos trofeos de la Eurocopa y la Copa del Mundo.

Más reacciones al mensaje de Ramos

La retirada del capitán de la Selección española es el final de una trayectoria de dieciséis años como internacional. Un pilar en el mejor momento de la historia de un equipo que se acostumbró a ganar y que cautivó a gran parte del panorama futbolero mundial.

“Siempre agradecido por tu trato personal y de compañero desde el primer día que coincidimos en la Selección. Eres un referente en muchos aspectos”, le ha dedicado Bartra.

Pero no ha sido el único, y es que excompañeros del Real Madrid, como Vinicius Junior, Achraf o James; de la selección, como David de Gea, Marc Bartra o Pablo Sarabia; y otros deportistas y famosos de otros ámbitos de la cultura y el deporte también han agradecido al de Camas su compromiso con el combinado nacional.