Ramos anuncia su retirada de la selección tras comunicarle De la Fuente que no cuenta con él

Sergio Ramos ha anunciado su adiós de la selección española en un comunicado que ha emitido por sus redes sociales. El defensa español ha desvelado que el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente, le ha dejado claro que no cuenta con él.

A través de una llamada telefónica, el recién nombrado seleccionador del combinado español le ha comunicado al 'camero' que ya no volverá a jugar con la 'roja'.

"Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar", ha explicado el propio futbolista.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 de febrero de 2023

El campeón del mundo con España ha cargado contra la decisión del seleccionador, dejando claro que la decisión tomada por De la Fuente no ha sido deportiva y que han influido otros factores. "Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección..", ha manifestado el futbolista.

Sergio Ramos deja la selección tras haber disputado 180 partidos, siendo el jugador español con más internacionalidades. El defensa ha conseguido un Mundial y dos Eurocopas en una época dorada para el fútbol español.

El central ya no estará en los próximos compromisos de la selección española en la fase clasificatoria de la Eurocopa. España se enfrentará a la Noruega de Haaland el día 25 de marzo y a Escocia tres días después.