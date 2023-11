La peculiar obsesión de un soltero en 'First Dates': "Los pies.."

El programa se emite de lunes a viernes en 'Cuatro' a las 21:05 Lorenzo y María mantuvieron una tímida cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, el programa emparejó en una cita a Lorenzo y María. Él empezó presentándose de una manera un tanto peculiar, exhibiendo su extrema timidez a la hora de hacer relaciones con otras personas: "Soy tan tímido que mi madre tuvo que colgar un mensaje en Facebook buscándome amigos. Por suerte contestó la madre del que ahora es mi mejor amigo, somos inseparables" afirmó.

La cosa empezó a ponerse un tanto extraña con la pregunta de Carlos Sobera sobre sus gustos personales en las chicas, a lo que Lorenzo respondió: "En el pelo, si lo lleva corto, largo, el peinado…" Pero añadió algo más: "También en los pies. Si una chica se los cuida, significa que se cuida a ella misma".

La casualidad hizo que María, su cita para esa noche, también se describiese como alguien tímido. "Cuando me gusta un chico no digo nada, me quedo parada" contestó ella. La cena se desarrolló con total normalidad y buena sintonía entre los comensales, y afirmaron sentirse 'cómodos' en varias ocasiones.

El final estaba 'cantado' ya que ambos decidieron seguirse conociendo fuera de las cámaras: "Me lo he pasado muy bien. Tenemos muchas cosas en común, la conversación ha sido muy fluida y me he sentido muy cómoda" aseguró Lorenzo.