Las palabras de Raquel Sánchez Silva sobre el documental de Mario Biondo en Netflix

La famosa presentadora ha expresado un comunicado a los medios, pronunciándose sobre 'Las últimas horas de Mario Biondo' La plataforma recoge en tres episodios la repercusión mediática de la extraña muerte de Mario Biondo, ex marido de Raquel Sánchez Silva.

La famosa presentadora ha expresado un comunicado a los medios, pronunciándose sobre 'Las últimas horas de Mario Biondo', el documental de Netflix que se estrenó hace cerca de un mes. La plataforma recoge en tres episodios la repercusión mediática de la extraña muerte de Mario Biondo, ex marido de Raquel Sánchez Silva.

Hasta ahora, la televisiva no se había pronunciado al respecto. En el escrito publicado, afirma no tener nada que ver con la producción del documental, expresa su opinión sobre el mismo en varios puntos: "No ha participado ni intervenido de modo alguno, ya sea directa o indirectamente, en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración".

Además, aclara que además de rechazar cualquier participación en la serie, "manifestó expresa y reiteradamente, tanto al señor Guillermo Gómez Sancha como a los directivos de Netflix, su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del señor Biondo, al creer oportuno seguir guardando el respetuoso silencio que desde tan luctuoso suceso ha venido manteniendo".

Asimismo, Raquel Sánchez Silva desvela que su rechazo a participar en el documental significó el fin de su relación profesional con el representante, ya que este sí forma parte del documental.

De la misma forma, afirma que no ha visto la serie, ni tiene intención de hacerlo. En caso de tener que tomar actuaciones legales, "ha encomendado a un despacho el visionado y la eventual defensa de sus intereses en relación con su contenido, si a ello hubiera lugar".