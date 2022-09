Origen e historia del cambio horario

Benjamin Franklin fue el primero que propuso el cambio de hora para ahorrar energía Alemania, en medio de la I Guerra Mundial, estableció el primer cambio horario oficial

¿Sabías que el cambio de hora comenzó a gestarse en el año 1784, cuando el científico e inventor Benjamin Franklin lo propuso como medida efectiva de ahorro energético? National Geographic lo recoge en varios de sus artículos, y posiblemente sea el germen de esta polémica medida que puede tener los años contados: el también político envió una carta a un periódico francés, pero no tuvo gran acogida. Eso sí, algunos científicos continuaron investigando.

No fue hasta el 30 de abril de 1916 cuando Alemania, sumida en una grave I Guerra Mundial, decidió establecer el primer cambio horario oficial del que tenemos constancia: el objetivo era reducir el uso de luz artificial, ahorrando así energía. Poco a poco, la medida se fue expandiendo hacia otros países, pero no fue hasta 1974 cuando este cambio se hizo generalizado, con la primera crisis del petróleo.

¿Cuándo comenzó el cambio horario en España?

El primer cambio horario, con el periodo de hora de verano, se aplicó aquí por primera vez en 1918; pero se fue interrumpiendo cada cierto tiempo (no hubo, por ejemplo, entre 1920 y 1925, ni entre 1930 y 1936). No sería hasta la llegada de Franco como dictador cuando se retomase la idea, aunque de nuevo, solo se alargó hasta 1949. No sería hasta 1974 cuando España retomaría el horario de verano.