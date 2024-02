La opinión de Terelu sobre la relación de su hija Alejandra con Carlo Constanzia: "Tiene claro lo que quiere"

La revista 'Semana' destapó hace una semana unas imágenes que confirmaban el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. La madre de la influencer, Terelu Campos, decía en un principio que no tenía "absolutamente nada que opinar", mientras la noticia le sorprendía en mitad de sus vacaciones en Málaga.

"Jamás en la vida me he metido en la vida de Alejandra. Y quien diga que yo estoy enfadada, molesta, o triste, o alegre está mintiendo porque no me pronuncio sobre ello", declaraba ante los micrófonos de Europa Press. No obstante, los rumores no han cesado e indican que la tertuliana estaría disgustada con la relación de su hija, debido al pasado conflictivo de Carlo, así como la presunta enemistad con Mar Flores.

Una mala relación que no es cierta, según ha asegurado la propia Terelu: "Me da risa. No se puede cuestionar una relación que nunca ha existido. Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni una cena... qué tendrá que ver. Que pertenezcamos al mundo mediático no significa que todos nos conozcamos", afirmaba con contundencia.

Finalmente, Terelu ha querido zanjar las especulaciones en su blog semanal de la revista 'Lecturas', pronunciándose por primera vez por la relación de su hija. "Evidentemente, sé que todo el mundo está esperando que me pronuncie sobre el tema de la semana y como he manifestado, tanto a los reporteros de calle, como a las llamadas de teléfono y mensajes que he recibido, la vida de mi hija, solo le pertenece a mi hija y si va a querer manifestarse o no, es una decisión suya".

Aun así, sí que ha querido arrimar el hombro hacia Alejandra y declarar públicamente que la apoya en todas sus decisiones. "No ha sido una semana fácil para ella, pero se maneja bien. Tiene claro lo que quiere y lo que quiere decir, y eso es muy importante en la vida", finalizaba.