Esto es lo que ocurre si tu perro come un trozo de jabón

Desde el momento en que un cachorro llegan a nuestro hogar, todo cambia. Aunque no casi no pueda mantenerse en pie, su curiosidad le lleva a explorar cada rincón de su nuevo entorno.

Como dueños, entendemos que debemos guiarlos en su aprendizaje sobre las normas y peligros de la casa. Les enseñamos qué pueden hacer, qué no, dónde pueden jugar y qué deben comer.

No podemos permitirles comer lo que no deben, o lo que podría ser perjudicial para ellos. Sin embargo, también comprendemos que, por mucho que les intentemos enseñar, pueden ser un poco traviesos. No hay cachorro que no se lleve a la boca cualquier objeto que le parezca interesante o que le atraiga por su olor.

¿Qué sucede si, en su afán por explorar y experimentar, nuestro perro ingiere jabón? Bien sea un pedazo de jabón de lavar, de glicerina, o incluso el de la lavadora. Si esto sucede, debemos mantener la calma, pero entender que estamos ante una situación grave y posible intoxicación. La salud de nuestro cachorro está en riesgo, y es necesario llevarlo al veterinario para una revisión.

Según el sitio especializado 'Experto Animal', no es lo mismo que un perro ingiera un poco de jabón mientras se baña, que si consume una pastilla de jabón de lavadora. Cada situación requiere una atención y un tratamiento diferente, tal y como asegura el medio citado: "El jabón neutro de ropa o el que va dentro de la lavadora, tiene sustancias químicas muy potentes como ácidos, fosfatos, enzimas industriales y una serie de sustancias que dañan la mucosa gástrica de nuestro perro. Por lo tanto, no importa la cantidad que haya ingerido, le causará una mayor o menor cantidad de síntomas de intoxicación a lo largo del día".