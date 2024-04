Esta es la nueva pareja de Sira Martínez, hija de Luis Enrique: otro futbolista de la Selección

Luis Enrique fue entrenador de la selección española y se convirtió en una estrella en Twitch después de mostrar su nueva faceta como streamer. En estas emisiones en vivo, el actual entrenador del PSG, hablaba sin tapujos de su hija, Sira Martínez.

De ella lo que más se comentaba tanto en redes sociales como en estos streams era su relación con el futbolista de la selección español y del Barcelona, Ferran Torres. Sin embargo, tras año y medio juntos, ambos ponían fin a su relación a mediados de 2023.

Pero parece que un año después Sira habría encontrado una nueva ilusión entre las filas de la selección española, de nuevo. Según confirmaba 'Socialité', este futbolista y Sira habrían sido cazados "abrazados y de forma cariñosa" en San Sebastián.

Hablamos de Robin Le Normand, el central de 27 años de la Real Sociedad que nació en Francia, pero decidió jugar con la selección española poco después de que Luis de la Fuente asumiera las riendas de la selección.

“Los hemos pillado en actitud cariñosa. Nos ha llamado un testigo que los ha visto. Salseo futbolero. He visto cómo llegaban en coche en actitud cariñosa, no ocultaba que eran pareja, la dejó en el aeropuerto para ir a París a ver a su padre, que entrena al PSG. La cosa nace hace poco, el único like que le da a Sira es del 24 de marzo”, comentaron al respecto en el programa de Mediaset.