Naomi revela una de las prohibiciones de 'La isla de las tentaciones' a sus concursantes

Ahora que ha terminado la emisión del programa en Telecino, la concursante ha revelado una de sus prohibiciones "Los del programa nos llamaron"

Los realities y las prohibiciones a sus concursantes son algo más que habitual en los distintos formatos que existen dentro de este tipo de programas y concursos. Por lo tanto, también es muy habitual que, después de un tiempo, sus propios concursantes revelen algunos de estos a la audiencia, lo que nos permite siempre conocer mejor el reality en cuestión.

En esta ocasión concreta, hablamos de 'La isla de las tentaciones', el reality de Telecinco que ya lleva 6 ediciones entre nosotros, lo que ha permitido que ya hayan sido varios sus concursantes los que han ido revelando distintos secretos. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que el programa les imponía a los participantes que estos no se realizaran retoques estéticos para que la audiencia siguiera reconociéndoles. Asimismo, cabe mencionar que en su quinta edición, Paola reveló que no le dejaban usar gafas, por surrealista que suene.

Por otro lado, Naomi, que sí ha llevado lentes durante la sexta temporada, apuntaba a la falta de sinceridad durante el casting. De hecho, la concursante apuntaba a que tal y como se muestras en los primeros encuentros, deben aparecer después en pantalla. Pero esto no es lo único que ha revelado Naomi, ya que recientemente ha descubierto otra más y la ha compartido a través de sus redes sociales: "Cuando empezó 'La isla', la gente empezó a hacer directos y yo me lancé he hice un par. Luego, los del programa nos llamaron y nos prohibieron hacer directos porque la gente hacía spoilers todo el rato".



| SPORT.es

La concursante ha vuelto a hacer vídeos en directo después de haberse emitido el primer debate final: "Nos dijeron: 'No podéis hacer más directos hasta que se acabe la emisión'. Como ya se ha visto mi debate final, yo ya he hecho uno hoy". Como bien sabéis, el primer debate final de la sexta edición tuvo como protagonistas a Naomi y Adrián, que descubrieron al público que seguían juntos a pesar de las infidelidades en el programa.