Las claves que necesita el Barça para obrar el 'milagro' ante el Real Madrid

Tras caer por 104-98 en el segundo partido de semifinales del playoff ACB ante el Real Madrid, el Barça se ha quedado sin margen de error, y necesita ganar los próximos tres partidos de la eliminatoria si quiere regresar a la final de la Liga Endesa, de la que defiende título.

Las sensaciones con las que regresa el equipo a Barcelona tras la doble derrota en el Wizink no son nada positivas. Las 'semis' arrancaban con un escenario favorable para hacer daño al conjunto blanco, 'tocado' tras la derrota en la final de la Euroliga a manos de Panathinaikos. Un tropiezo que ocurrió hace menos de una semana, pero del que parece que hayan pasado semanas, tras lo exhibido por los jugadores de Chus Mateo en los dos primeros duelos.

60 puntos encajados en la segunda mitad

La inercia no es buena, de un equipo que apenas compitió 10 minutos en el partido inaugural de la serie, y que en el segundo, pese a que tuvo la actitud que requería el escenario, volvió a mostrar una versión muy pobre y frágil de una defensa que concedió 60 puntos en la segunda mitad. Unas cifras intolerables para un equipo que lucha por meterse en la final de la competición.

Facundo Campazzo, ante Jan Vesely / EFE

El Palau, garantía de victoria esta temporada

La situación es crítica, pero no definitiva, y mientras haya vida, el Barça debe aferrarse a ella. La serie se traslada a Barcelona, y en el Palau, la historia ha sido otra, al menos en los dos partidos disputados en el feudo azulgrana esta campaña y que han acabado con triunfo para los de Roger Grimau (83-78 en Euroliga y 85-79 en Liga Endesa). El factor Palau, al que apelan los jugadores y el técnico volverá a estar ahí una vez más. La afición azulgrana estará al lado del equipo, tal y como lleva haciendo durante toda la campaña, pese a los momentos de dificultad vividos este curso, demasiados respecto a las últimas temporadas.

Las claves para mejorar la defensa

Pero esa comunión con la afición debe llegar con una versión muy mejorada del equipo respecto a la ofrecida en los dos primeros duelos. Donde no debe haber color es en la defensa, una faceta que ha quedado muy marcada en esta eliminatoria: hasta el momento, el Barça ha encajado 201 puntos sumando los dos partidos, y si el equipo no mejora el rendimiento atrás, dará igual lo que se pueda construir en ataque. Colapsar la pintura para que Edy Tavares y Vincent Poirier no estén cómodos, no excederse en las ayudas defensivas para que el rival quede liberado, o frenar las rápidas transiciones, son algunas de las medidas que debe adoptar Grimau en su pizarra. No será un problema que Sergio Llull meta un triple desde medio campo; sí, que el equipo encaje ocho puntos en minuto y medio.

Sergio Llull está firmando una gran serie de semifinales ante el Barça / EFE

El acierto exterior

La gestión del triple ha variado en los dos partidos: mientras que en el primero, el Barça, tan solo fue capaz de anotar cuatro lanzamientos de 22 intentos, en el segundo, los azulgranas tan solo lanzaron dos triples en la primera mitad (ninguno en el segundo cuarto), pero acabaron con un buen ocho de 17, rozando la mitad del acierto. La selección en el lanzamiento es clave, al igual que no desaprovechar lanzamientos liberados que el Madrid viene concediendo en la eliminatoria.

El uso del perímetro

Todo hace indicar que la rotación para el último partido no variará, si bien es cierto que fueron llamativas las ausencias de Darío Brizuela y Rokas Jokubaitis en el segundo encuentro. Ambos jugadores no saltaron a la pista, y el perímetro integrado por Ricky Rubio, Nico Laprovittola, y Tomas Satoransky aportó 31 puntos. Es cierto que no faltó anotación, pero el exterior lituano puede castigar con su físico a Facundo Campazzo y a Sergio Rodríguez, mientras que la 'Mamba vasca' puede aparecer para agitar el partido gracias a su enorme talento ofensivo.

Jabari Parker, en el segundo clásico de semifinales de ACB ante el Real Madrid / EFE

La actitud y mentalidad

Y más allá de la pizarra, y de las soluciones tácticas que Grimau pueda encontrar, el Barça necesita actitud y mentalidad. Tan cierto es que el equipo mejoró estos aspectos en el segundo partido, como que sigue siendo inexplicable lo que ocurrió en el primero. Los jugadores ya han podido ver, en primera persona, que la supuesta depresión blanca por haber perdido la final de la Euroliga no existe. Que tras ganar la Supercopa y la Copa del Rey, están con hambre de títulos, y buscan su tercero. Y que, en el recuerdo, está la dolorosa derrota en la pasada Liga Endesa por un contundente 3-0, que, sin ninguna duda, tratarán de repetir mañana.

La temporada todavía no ha acabado, por mucho que haya jugadores que en el último cuarto del segundo partido estuviesen de cachondeo en el banquillo. En pocas semanas, para bien o para mal, sabremos hacia donde se dirige el actual proyecto del Barça de basket. "Saldremos a 'matar'", dijo Álex Abrines tras acabar el segundo duelo ante el conjunto blanco. El discurso está claro. Tocará ponerlo en práctica en pista.