Ingresada en el hospital esta concursante de 'La isla de las tentaciones'

Las imágenes han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores La concursante confesó que lleva siete días de cuarentena

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiendóse a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020, y desde entonces ha conseguido crear una audiencia fiel.

Este viernes se ha conocido que Naomi Asensi, concursante de 'La isla de las tentaciones 6', está ingresada en el hospital. La valenciana de 26 años ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se la ve tumbada en una camilla y mostrando que le están suministrando medicación por vía intravenosa.

Naomi lleva unos días que no está bien: "Llevo siete días de cuarentena", comentaba hace unas horas a través de su Instagram. Aunque parecía que estaba mejor, los hechos no muestran lo mismo.

Antes de entrar al centro clínico, la concursante valenciana ha publicado una fotografía del hospital acompañada de un escrito: "No quería daros el coñazo con que estoy mala tantos días, pero es que estoy pillando 'rollos' y me he venido al hospital. Luego os cuento". Las imágenes han preocupado a sus seguidores, ya que no ha detallado concretamente qué es lo que le pasa.