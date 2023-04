Así han terminado las parejas de 'La isla de las tentaciones' tras el reencuentro

La sexta edición del programa ha sido muy polémica debido al gran número de infidelidades El reencuentro ha dejado sorprendido a todos los espectadores

La sexta temporada de 'La isla de las tentaciones' llegó a su final el pasado lunes 17 de abril tras emitirse las hogueras finales. Ha sido una edición muy polémica debido al gran número de infidelidades y deslealtades. De las cinco parejas que se presentaron para reforzar su amor, tan sólo salió una junta: Manuel y Lydia.

Este lunes se ha podido ver el reencuentro de las parejas seis meses después de su vivencia en la isla. En este, se ha conocido cómo están actualmente sus relaciones, además han asistido los solteros y solteras que aparecieron durante el programa para explicar más detalles.

David y Elena

Seis meses después, ambos han confirmado que en el avión de vuelta se dieron un beso, pero que no ha pasado nada más entre ellos, y que no se han vuelto a ver. David ha reprochado a Elena que le puso los cuernos dos meses antes de entrar a la isla, y han discutido tan fuerte, que hasta Sandra ha tenido que abandonar el plató.

La 'Barbie' se ha ido sola, y María ha entrado para explicar la situación actual con el albacetense. La tentadora ha explicado que está enamorada de él, y aunque no se 'etiquetan' como novios, se respetan y están juntos. "La quiero muchísimo", ha confesado David.

Marina y Álex

La pareja ha sorprendido a toda la audiencia, y es que han confesado que están juntos. Pero no ha durado mucho, ya que Manu, el tentador con el que Marina tuvo una conexión especial, ha asegurado que han tenido algo más de lo que la madrileña le había contado a Álex.

Esto ha hecho cabrear al madrileño, y ha asegurado que no quiere estar con ella y ha abandonado solo el plató. Marina, por su parte, ha comentado que está muy decepcionada con Álex, que no quiere verle más y que no puede volver con una persona como él.

Alejandro y Laura

Laura ha comentado que en la isla se dio cuenta de que no estaba enamorada de Alejandro. Pese a que han tenido algún reproche, Alejandro ha asegurado que le tiene mucho cariño y que "ha sido de las tres mujeres más importantes de mi vida".

El modelo ha comentado que le ha sabido mal que Laura no le hablara a su familia, y ella se ha emocionado y ha comentado que le cuesta más "cortar la relación con tu padre que separarme de ti", ya que tuvo una relación muy especial con el padre de su expareja.

La modelo gallega ha comentado que tomó la mejor decisión, y que está muy feliz. Saúl ha entrado a plató y ha explicado que para él es un "descubrimiento" y que es la mujer de su vida. La pareja ha explicado que llevan un tiempo viviendo juntos en Madrid y que están muy contentos.

Lydia y Manuel:

Es la única pareja que salió junta y que ha entrado de la misma manera. A pesar de las imágenes que vieron, ambos confiaron en su amor y han creado una relación muy sólida y estable.

Sandra ha puesto un vídeo de Miriam en el que dice que tuvieron una conexión muy especial y que fuera ha intentado tener algo con ella porque "has visto todos los días mis historias". Esto ha hecho gracia a la pareja, se han mostrado unidos y no han dejado que el comentario afecte a la relación.

Lydia y Manuel han asegurado que han llegado a tener esta relación gracias a la "comunicación y confianza", y que cuando salieron de la isla y subieron al avión, todo ha sido mágico. "Menos mal que hemos ido a la isla", ha confesado la joven.

Adrián y Naomi

Naomi ha explicado que la vuelta a casa fue "con turbulencias". Durante el viaje en el AVE aclararon dudas que tenían. Adrián pensó que en la primera hoguera había habido un beso entre Napoli y Naomi, pero al enterarse que no lo hubo, se sintió culpable.

La valenciana ha asegurado que entró creyendo que sin Adrián se moría, "pero cuando salí me comía el mundo. Si quería estar con él no es porque me muera". Seis meses después, la pareja se ha besado y ha confesado que estan juntos: "¿Nos queremos? Sí, ¿queremos estar juntos? Sí. Ella es lo que me hace sentir todos los días", ha expresado Adrián.

Han tenido algunos enfrentamientos con Napoli y Keyla, que han aparecido para dar sus versiones, pero al final, la pareja ha asegurado que tienen un "amor puro" que ha salido reforzado y que está "por encima de todo".