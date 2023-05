Miley Cyrus destapa todo lo que hay detrás de 'Flowers' y su relación con Liam Hemsworth

La artista ha hablado en una entrevista para British Vogue El tema cuenta con más de un billón de reproducciones

Al poco tiempo de su lanzamiento 'Flowers' se convirtió en un himno del empoderamiento femenino. Un éxito para Miley inspirado en sus vivencias personales, cuatro meses más tarde continúa en las primeras posiciones del Top Global Spotify, acumulando más de un billón de reproducciones y con la misma tónica en YouTube, canal en el que suma más de 436 millones de visitas.

Hace mucho tiempo que Miley Cyrus dejó de ser aquella chica Disney que descubrimos en Hannah Montana. A través de su música hemos visto todas las facetas de la vida de Miley, desde las más calmadas a las más caóticas. Y ahora, Cyrus conquistó a todos sus fans con un himno al empoderamiento después de una relación fallida; fueron muchos los que afirmaron que la canción narraba las historia con su ex-marido, el actor Liam Hemsworth.

En una entrevista para British Vogue, Miley Cyrus habló de su gran éxito; resulta que la canción 'Flowers' en sus inicios no contaba con ese empoderamiento que la ha hecho brillar, al contrario, era la "canción más triste" que la artista había escrito.

“La escribí de una manera muy diferente. El coro era originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú’. Solía ser más, como, 1950. La canción más triste. Como: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor’”, continuó Miley. “La canción es un poco más ‘fake it ‘til you make it’ (finge hasta que lo logres), una postura de la cual soy gran admiradora”.

En la entrevista le preguntaron si la canción hablaba específicamente sobre su historia de amor con Liam Hemsworth, y la artista salió del paso con una respuesta ambigua: “No borraría mi historia ni quiero borrarla. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante”, comentó.

A lo que añadió que no quería que toda su música estuviese relacionada directamente con su ex-pareja, prefiere ver su trabajo simplemente como el de un novelista que se inspira en su vida real.