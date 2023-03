Así le va a 'La Bámbola' después de la visita de Chicote en 'Pesadilla en la Cocina'

El restaurante malagueño salió más que beneficiado del paso del programa de La Sexta "Es un antes y un después", afirmaba uno de sus propietarios

Siendo sinceros, y como bien sabréis, muchos de los restaurantes que han pasado por la visita de Alberto Chicote y 'Pesadilla en la Cocina', programa de La Sexta que el mencionado chef conduce, no sobreviven al paso del tiempo y al paso del mencionado programa. Ahora bien, aunque son pocos, sí que hay algunos que consiguen perdurar y levantar el vuelo, como es el caso del local del que os hablamos en este post.

Concretamente, hablamos de La Bámbola, el restaurante de José y María Jesús situado en Málaga, en una barriada llamada Olletas. "Nada más salir, ese fin de semana se iba a caer el teléfono, me tuve que comprar un libro de reservar, todo el mundo nos pedía que le guardáramos sitio", recordaba José de las primeras semanas de ebullición tras la emisión del programa.

Ahora reconoce que "las reservas han decaído un poco", pero que el restaurante sigue hacia arriba: "Nosotros seguimos llenando el restaurante cada fin de semana. Tras la emisión todo es incomparable. No tiene nada que ver, es un antes y un después. Nos hemos podido ir de vacaciones 10 días, eso antes era impensable".

"Esto nos han salvado el invierno", explicaba José, que pese a que la emisión fue en enero, llevaban meses con el programa grabado y el local reformado, pero no fue hasta que se emitió en televisión cuando pegaron el bombazo, como el propio José reconocía: "Tenemos fe en el verano porque siempre es más fuerte y mucha gente nos ha llamado diciendo que en cuanto cojan vacaciones vienen a visitarnos".

Pesadilla en la Cocina en La Bámbola. | SPORT.es

De hecho, no solo los ciudadanos de Málaga disfrutan de La Bámbola, puesto que, al parecer, el restaurante también recibe muchas visitas de gente de Barcelona o Cáceres, por ejemplo. Además, estas visitas no dudan en pedirles una foto para el recuerdo a José y María Jesús. "Hay gente que me dice que ha visto el programa hasta cinco veces", afirma el propietario sobre uno de sus clientes.

Comentaban que la carta que les propusieron desde el programa de La Sexta fue cambiada pocas semanas más tarde, recuperando muchos de sus platos característicos como la pizza. De la carta que ideó Chicote quedan algunos platos, especialmente las paellas que son su nuevo éxito en el restaurante. Las pizzas no podían irse, más con un horno de leña en la cocina, así como el plato de los montes, la rosada, el pescaíto frito, el pez espada y otros tanto que son característicos.