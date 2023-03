El encargado de 'El Cubano' explica cómo es trabajar con Chicote

Pancho, responsable de 'El Cubano', charló con el youtuber Pablo Cabezalí sobre el estado actual de su chiringuito Al parecer, prácticamente no tienen ninguno de los platos que se implementaron desde Pesadilla en la Cocina en su carta actual

Como algunos ya sabréis, al menos los que tenéis cierta afición por lo culinario, el youtuber Pablo Cabezali compartió un vídeo, hace ya un tiempo, visitando uno de los restaurantes que participaron en 'Pesadilla en la Cocina', el programa de Atresmedia presentado por Alberto Chicote.

A través de su canal, llamado Cenando con Pablo, el cual cuenta con más de medio millón de suscriptores, mostró el estado actual, al menos el de hace unos meses, del Chiringuito El Cubano, en Aguadulce, Almería, local que salió en la segunda temporada del mencionado programa.

Concretamente, Pablo mencionó que “solo el 30% de los restaurantes que pasaron por Pesadilla sigue abierto”. El programa dio que hablar por los problemas que tenía Pancho, dueño del local, con la cocinera que, como recordaba el youtuber en su vídeo, “bebía en el servicio, fumaba, no probaba la comida, no le echaba sal y le daba repelús la carne sangrante”.

Un vez en el mencionado local, Pablo se dio cuenta de que en la carta no había ninguno de los platos que el programa de Chicote había implementado, ya que, según el dueño del restaurante, “no eran apropiados” y que “Chicote se equivocó”. De hecho, este puso un ejemplo en el que decía lo siguiente: “Le pusieron arroz con conejo y no vendió ni uno”. Además de lo mencionado, el youtuber, para saber cómo va ahora El Cubano, habló con Lis, esposa de Pancho, que comentaba que ha cambiado mucho la carta porque la gente se aburría, aunque hay platos como las sardinas o las almejas que sí se mantienen.

Asimismo, al menos en el momento de la publicación de ese vídeo, parece que sí que mantienen la ensaladilla con la receta que les dio Chicote y las bravas, que eran especialidad de Margot, la antigua y polémica cocinera, que, como comentó Lis, ya no trabaja ahí aunque a veces sí se pasa a saludar. Mientras Pablo comía se le acercó el dueño, que le contó que Margot se fue a la semana de que se estrenase el programa en televisión. Sobre si se fue porque quiso, el dueño ha respondido: “No, llegó un día borracha y me dijo que mi mujer o ella y yo le dije ‘ahí tienes la puerta’”.

Después de probar varios platos, Pablo Cabezali habló con Pancho de forma más sosegada. De hecho, el dueño del local contó que fue su esposa la que llamó al programa para pedir ayuda: “Yo ni pensé que fueran a llamarnos”. Sobre esto, el hostelero afirmó que le dijeron que no podía tocar mucho el negocio en cuanto a limpieza y que lo tenía que dejar tal cual se quedó al terminar la temporada de verano.

También habló de Margot, a la que ha definía como “la persona más honesta” que ha conocido en la vida porque le dijo “yo soy guarra, no me gusta limpiar”. Sobre la polemica cocinera, el dueño del local añadió lo siguiente: “Esa mujer enferma venía a trabajar. El dolía una pierna y se ponía en una silla a trabajar. Le daba lo mismo irse a las cinco de la tarde que si había faena por la noche se quedaba de corrido, no le importaba”. Además, este comentó que se siguen viendo, que ya no bebe y que “ha cambiado”. De hecho, no dudó en afirmar que “es otra persona”. Margot estuvo trabajando muchos años en un mexicano en otra zona: “La vida la va poniendo en su sitio. Siempre he dicho que no puedo meterme en la vida privada de nadie. Ocho años estuvo con nosotros”.

El encargado de El Cubano con Pablo Cabezali. | SPORT.es

Para ir terminando, confesó que después de su paso por Pesadilla en la Cocina tuvo muchos clientes “unos por chismosos”, pero otros por conocerlo a él y por conocerlo: “Ahora se ha ido la chusma”, decía. A los dos años, Chicote volvió al restaurante, según parece: “Como persona es una gente... las conversaciones que tuve con él fuera del programa... lo demás pues un trabajo. Como persona ojalá él esté escuchado esta entrevista porque es muy buena persona”. Sobre esto, añadía que “aquí era más ayudar que machucar”, ha apostillado sobre el resto del equipo.