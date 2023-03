Laura Escanes cuenta por qué se separó de Risto Mejide

Lo contó durante la entrevista en su podcast a Jorge Lorenzo Explica los motivos de la separación con la estrella de televisión

La influencer Laura Escanes estuvo conversando con su invitado, Jorge Lorenzo, sobre su separación de Risto Mejide. Ocurrió durante su programa de Podimo 'Entre el cielo y las nubes', que presenta ella misma. Tras muchos rumores y silencio por parte de ambos sobre los motivos de su ruptura, se han conocido nuevos detalles.

La propia Laura Escanes fue quien habló del tema durante la entrevista con Jorge Lorenzo. Preguntó al mallorquín si creía en el amor para toda la vida. El piloto respondía que sí, mientras que ella discrepaba: "Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él (Risto). No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo me decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida".Escanes argumentaba con ello que no, que ella ya no creía: "Si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien. Creo que no. Se me hace bola”.En este sentido de la conversación, apuntó cuál fue el motivo de su ruptura y por qué no funcionó con Risto Mejide: "Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí. Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital" zanjaba la joven.