Laura Escanes confiesa lo que le dijeron de Jorge Lorenzo: "un borde, un chulito"

Fue su invitado en el podcast 'Entre el cielo y las nubes' Ambos estuvieron en el programa 'El Desafío'

Laura Escanes es la presentadora de su propio podcast en Podimo, plataforma en la que antes compartía espacio con su expareja Risto Mejide. Cada martes se publica un nuevo episodio de 'Entre el cielo y las nubes' con un nuevo invitado y esta vez, ha sido el turno de Jorge Lorenzo. El piloto campeón del mundo ha estado charlando con la que fue su compañera en la última edición de 'El Desafío', y estuvieron hablando de como se conocieron y la relación entre ambos.

Escanes confesó que al principio no tenía la mejor imagen del mallorquín, algo que mejoró cuando lo conoció en persona: "Al principio no me caías bien, das sensación de borde, pero cuando te conocí supe que era timidez".

Cuando la catalana comentaba que iba a trabajar con el motociclista, había personas que no tenían la mejor reacción: "Yo estaba hablando con gente y dije que iba a estar contigo en El Desafío y me dijeron: ‘¡Uf! Jorge Lorenzo es una estrellita. Un borde, un chulito..." pero no fue para nada así cuando tuvieron su primer encuentro: "de repente el primer día me tocaste así la espalda y me dijiste: ‘¡Mira, los dos tímidos!’ y dije: ‘¡Mira, qué mono!’".

La presentadora no dejó pasar la oportunidad de preguntar a su invitado qué pensó de ella, a lo que este respondió: "Que tenías una voz de pija y pensaba que eras muy pijilla, muy superficial" comentó Lorenzo. "Yo creo que, de tímida, a veces parezco borde, como que miro por encima del hombro" replicó Laura Escanes.