Joana Sanz desvela cómo son las visitas a Alves en la cárcel: "Aún no he podido ni insultarle"

La modelo explica en Vanitatis sus conversaciones con el exfubolista Y también como se siente cuando habla en las cabinas

El programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', desveló una parte de la entrevista que ha concedido a 'Vanitatis' la modelo canaria Joana Sanz, hablando sobre su expareja, el brasileño Dani Alves, acusado de violación y que se encuentra actualmente en prisión.

Y en este avance se detalla como son las visitas que está haciendo Joana Sanz a Dani en la cárcel: "Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan". Y añade que: "aún no he podido ni insultarlo".

En el programa, Nacho Gay ha explicado que en la entrevista, la model responde muchas preguntas: "Responde a si sigue enamorada de Dani Alves, si tiene intención de divorciarse, si ha iniciado sus trámites y si cree en la inocencia de su todavía marido".