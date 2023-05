Isabel Preysler y el despido de trabajadores que podría esconder problemas en casa

Isabel Preysler podría no estar en las mejores condiciones económicas Su situación podría haberle llevado a desprenderse de algunos de sus trabajadores del hogar

Tan solo falta un mes para celebrar el enlace entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La boda de la marquesa supone uno de los eventos del año y la pareja se encuentra preparando los últimos detalles. Sin duda, se trata de uno de los días más importantes para su madre, Isabel Preysler, sobre todo después del movimiento de los últimos meses.

La viuda de Miguel Boyer podría no estar en las mejores condiciones económicas y por ello, parece haber aceptado hacer el nuevo reality sobre su vida en Disney Plus. Una situación monetaria que podría haber empujado a desprenderse de algunos de sus trabajadores del hogar.

Esta decisión podría estar motivada por reducir los gastos mensuales, que no estarían en su mejor etapa. Hasta el momento se desconoce los motivos que podrían haber desarrollado esta situación, o si la boda de su hija ha supuesto un exceso de costes. Esta opción parece descartada, ya que los últimos rumores indican que Tamara Falcó está sufragando los costes con sus colaboraciones.

La periodista Marisa Martín-Blázquez ha ofrecido información sobre la situación de Isabel Preysler: "Antes, su principal fuente de ingresos eran las marcas de la que ella eran imagen. No quiere decir esto que ahora no esté ganando con eso, pero no se ha sabido reinventar. Ha fallado, le ofrecieron renovarse con redes sociales y ha salido fatal" explicaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.