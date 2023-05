Fernando Verdasco revela cómo es su relación con Isabel Preysler

El tenista Fernando Verdasco ha sido uno de los protagonistas de esta semana tras recibir a Bertín Osborne El deportista ha hablado del comienzo de su relación con Ana Boyer y como se lleva actualmente con su suegra, Isabel Preysler

"Es increíble. Creo que soy un hombre bastante fácil, me dejo querer, soy muy familiar, creo que soy bastante cariñoso... Con Isabel siempre me he llevado genial. Con toda la familia me llevo genial", explicaba Verdasco. Además, explicaba que la Preysler les "tiene a cuerpo de rey".

"Es un amor de persona, es educada, está a todo... Desde el principio" decía sobre su suegra. "Como es muy perfeccionista es muy crítica con que todo esté perfecto y como a ella le gusta", añadía Ana Boyer a las palabras de su marido, que también se encontraba durante la entrevista.

Bertín Osborne aprovechaba la temática familiar de la entrevista para preguntarles sobre la boda del año entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "¿Se casará Tamara?" cuestionaba el presentador. "Por supuestísimo que sí. No digas eso que se me para el corazón", contestaba Ana Boyer. Finalmente, la conversación se terminó con Bertín proponiendo un brindis: "Por Tamara y por Íñigo y por su boda. La quiero mucho y me he reído mucho con ella, la verdad".