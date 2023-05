El increíble cambio físico de Nathy Peluso en tan solo 4 años

La cantante ha acudido a 'La Resistencia' por cuarta vez y han repasado su evolución "La gorda está triunfando y sigue haciéndolo"

Lanzarse a probar cosas nuevas y atreverse, son características propias de Nathy Peluso. La argentina que revolucionó la industria con su 'Sandunguera' en 2018 está en la cima del panorama musical. En su carrera la innovación siempre ha estado presente: desde sus creaciones musicales hasta sus looks que no han parado de variar. Nathy ha vuelto a 'La Resistencia' y el programa le ha hecho un repaso de su evolución en los últimos 4 años.

Ya es la cuarta vez, que Peluso acude a 'La Resistencia' a charlar con Broncano. Nada más entrar el presentador no pudo evitar fijarse en su outfit: "Cuando te he visto entrar, he dicho 'volvió a a acertar con el outfit', porque mezcla un poco de todo", le dijo.

La propia Nathy reconocía su versatilidad: "Es muy divertido que voy viniendo cada año y cada año soy una persona completamente distinta", explicó. Haciendo alusión a estos cambios, Broncano le puso una foto de la primera vez que Nathy fue a 'La Resistencia' en 2018 y la argentina está prácticamente irreconocible.

"Creo que eres la persona con más looks distintos. Podrías ser cuatro personas distintas perfectamente", le dijo Broncano entre risas. Peluso hizo entonces referencia a su aspecto en la entrevista de 2018. "La primera es espectacular. Venía de mi casa, me chupaba un huevo, no sabía ni dónde venía. No sabía ni dónde venía y me encontré una entrevista completamente random. Yo no entendía nada y luego me apasioné", reveló la cantante.

En 2018, @NathyPeluso dijo aquí lo de "La gorda está triunfando", un mensaje para todos aquellos que decían que no tendría futuro.



Cinco años más tarde, te tienes que seguir riendo de aquello. pic.twitter.com/NJW885XpZU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 11, 2023

"De esa entrevista salió 'la gorda está triunfando', que fue un momento en el que estábamos muy a gusto tú y yo. Fue al principio que no entendía, pero luego te agarré, me gusta mucho", recordó la cantante. "Poco a poco viste por dónde iba la cosa. Es verdad que dijiste que te habían criticado en su momento, de joven. Lanzaste la frase 'la gorda está triunfando' y sigue haciéndolo, claro'", apuntó Broncano.