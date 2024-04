¿Qué es el 'fraude del coche yanqui' que ya afecta a cientos de personas?

En los tiempos que corren, es muy fácil caer en todo tipo de estafas, sobre todo si nos creemos intocables por estos timos que se popularizan en España y en otros países del mundo. En esta ocasión, queremos ayudaros a no caer en la trampa del denominado como 'fraude del coche yanqui', una estafa que se produce en la importación de vehículos y que es mucho más común de lo que crees.

Así funciona el 'fraude del vehículo yanqui'

Es un tipo de estafa que realiza un importador falso de vehículos, que adquiere el papel de estafador. El timo consiste en vender coches de alta gama como si de un experto se tratara, cobrar por ellos, y en el momento de entregar el coche y la documentación relativa al mismo, desaparecer con el dinero.

El vehículo se entrega, pero el problema es que el comprador comprueba que no puede ser matriculado ni circular por países de la Unión Europea al no estar correctamente homologados. Tampoco pueden venderlos porque al no disponer de una homologación aceptada por la UE, estarían incurriendo en el mismo delito que ha incurrido el estafador.

Una de las últimas noticias que nos ha llegado al respecto es la de un italiano que estafó a cientos de personas en España. Este decía ser un importador de vehículos estadounidenses que ofrecía coches a precios realmente atractivos. Sin embargo, al ser coches anteriores a 2017, no se pueden matricular ni homologar exceptuando que la importación se deba por un cambio de domicilio.