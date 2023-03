Se descubre un gran secreto de la relación entre Christofer y Fani

Los exconcursantes de La isla de las tentaciones "celebraron la boda por otro motivo” "Fani y Christofer nunca han estado oficialmente casados", dice un antiguo amigo de la pareja

Como bien sabréis, sobre todo aquellos que seáis espectadores de La isla de las tentaciones, el reality de Mediaset, el pasado 10 de junio se llevó a cabo la boda de Fani Carbajo y Christofer Guzmán. Ambos exconcursantes del programa llegaron a lo que parecía ser su meta como mediática pareja, después de varios vaivenes, pero parece que eso estaba lejos de ser la realidad.

De hecho, unos meses después de la mencionada boda, la pareja se separó e incluso la mediática colaboradora de varios programas de Mediaset ya tendría una nueva ilusión. Pues bien, esto no sería todo lo que hay por contar, puesto que lo que ya parecía ser un culebrón sentimental ahora añade un nuevo capítulo tras las declaraciones de un antiguo amigo de la pareja.

Como bien han recogido desde Socialité, el antiguo amigo de la expareja, que ha querido mantenerse en el anonimato, decía lo siguiente: “Fani y Christofer nunca han estado oficialmente casados. Ellos celebraron la boda por otro motivo”.

A eso, añadía lo siguiente: “El día que tenían la cita para firmar en el ayuntamiento Fani no se quiso levantar literal. El dinero de la boda lo invirtieron en su local”. Su versión, siempre según el testimonio del programa, habría sido también confirmada por el implicado. “Nos dice que se casaron y luego finalmente no fueron a firmar”.

Además, en el programa han recopilado lo que la novia contó metida en el coche nupcial antes del enlace en unas declaraciones que cobran especial significado ahora. “El viaje de novios no lo sé todavía, porque como empiezo con las obras del local nuevo la semana que viene creo que lo vamos a posponer. Lo primero es lo primero”, expresó Fani.

La mediática colaboradora de varios programas de Mediaset no ha querido posicionarse sobre el tema. “Hemos hablado con Fani, sabe que estamos por aquí por si quiere bajar. Ella me preguntaba que si esa información me viene de Christofer”, han comentado sobre su reacción.

Por otro lado, el antiguo amigo de la pareja no se ha quedado ahí y ha seguido cargando contra Carbajo. “La actitud de Fani con Christofer desde hace tiempo no es muy buena. Ella sabía que él le perdonaría siempre todo. Lo dejaba, volvía. Ella marcaba los tiempos de esa relación y mucho más desde que son famosos”, concluía.