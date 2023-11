La exmujer de Alves demanda al jugador: "Quiero que deje a los niños en paz"

Dinora Santana ha interpuesto una denuncia contra su expareja para evitar que hable y contacte con sus dos hijos Se mudó a la Ciudad Condal con el objetivo de avalar el arraigo familiar de Alves en España

Dani Alves ya lleva en prisión más de nueve meses tras ser acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, según se han ido conociendo detalles del caso, tremendamente mediático, el nombre de Dinora Santana ha adquirido una notable relevancia.

La expareja del futbolista brasileño, y madre de sus dos hijos (Victoria y Daniel), se mudó a la Ciudad Condal con el objetivo de avalar el arraigo familiar del acusado en nuestro país. Hasta los menores iban a ser escolarizados en España, para llevar a cabo una estrategia que tenía como objetivo ayudar a la defensa del jugador, pero la justicia no lo consideró suficiente y le denegó la libertad provisional en numerosas ocasiones.

Dinora Santana, ha roto su silencio y se ha pronunciado tras el movimiento que protagonizó: su pensamiento no es el mismo que tenía hace unos meses cuando accedió a ayudar al padre de sus hijos.

El programa 'Fiesta' ha desvelado en exclusiva que la brasileña ha demandado al jugador para evitar que hable y contacte con los menores, la propia Dinora afirma que el futbolista "no quiso saber nada de sus hijos" cuando supo que la magistrada no le concedía la libertad provisional.

“Sus hijos no le ven desde el 6 de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos”, ha contado Dinora que afirma sentirse utilizada por la defensa y el entorno de Alves. Los abogados le decían por un grupo de WhatsApp todo lo que tenía que decir cuando coincidiese con algún medio de comunicación.

“Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil”

“En el aeropuerto había un montón de prensa, delante de la cárcel... estaba avisado, yo tenía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños... Había un grupo de WhatsApp con unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir”, desveló la demandante.

Dinora considera que fue utilizada porque Joana Sanz estaba “muy dolida” por la infidelidad cometida y no había nadie que pudiera defender al acusado. “Surgió todo esto porque su mujer estaba muy dolida por la infidelidad y lo quería dejar. Nadie le podía defender, ¿quién le iba a defender? ¿Su familia? No tiene credibilidad. Entonces me dijeron de defenderlo”.

La brasileña cuenta que Alves “ha muerto para ella” y desea que acabe esto cuanto antes para poder vivir algo mejor. “Yo estoy con medicación y para mí el ha muerto. Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle su vida... Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil”, concluye.