Joana Sanz se pronuncia sobre la decisión que ha tomado Dani Alves antes del juicio

Dani Alves, futbolista brasileño que se encuentra en prisión desde principios de año a la espera de juicio tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual, ha tomado una drástica decisión a las puertas del juicio: sustituir a su abogado, Cristóbal Martell, para contratar a la letrada Inés Guardiola, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y especialista en casos de agresión sexual.

Por el interés que conlleva el caso, la prensa ha parado en plena calle a su ex mujer, Joana Sanz, y le ha preguntado acerca de esta decisión tan polémica que ha tomado Dani Alves. Ella, como siempre, se ha mostrado bastante cauta: "yo de estas cosas no opino, eso no va conmigo. No voy a opinar. Del caso no opino".

Si bien dejó claro con estas palabras que no quiere pronunciarse acerca del caso que afecta a su ex pareja, Dani Alves, emplaza a los medios y a sus seguidores a las redes sociales: "no voy a hacer declaraciones. Lo que quiera decir, lo hablo por Instagram".

Pero los periodistas insistieron en esta breve entrevista concedida en plena calle. Por ejemplo, sobre la fecha del juicio, volvió a insistir la modelo: "no tengo mucha noticia de esto la verdad (...). Creo que es adulto para decidir por sí mismo, no lo sé, digo". Además, deja claro que ella sigue trabajando porque "las cuentas no se pagan solas".