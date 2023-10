David Bisbal se abre sobre la enfermedad de su padre: "Ya no me reconoce"

"Te dice que le suenas pero no sabe reconocerte bien" afirma el cantante Bisbal lanzará un documental sobre su vida donde también aparece su padre padece Alzheimer

'El Hormiguero' sigue siendo la apuesta fuerte de Antena 3. Tras un arranque de temporada por todo lo alto, con Isabel Pantoja como madrina de excepción, el programa continúa ofreciendo entrevistas antes de sus secciones repletas de experimentos y trucos. Esta noche, el programa de Motos abre con un 'máquina' David Bisbal ha venido a 'El Hormiguero' para hablar de su último disco 'Me siento vivo'.

El Hormiguero empieza con la visita de David Bisbal, una de las visitas más especiales, el almeriense fue el primer invitado famoso en la historia del programa y el primero en inaugurar el Club Platino en 2018.

Bisbal siempre saca un hueco en su agenda para charlar con Pablo Motos y las hormigas y esta vez, lo ha vuelto a hacer. Repleto de nuevos proyectos profesionales, Bisbal contará a la audiencia las novedades de su último disco 'Me siento vivo' disponible desde el pasado 29 de septiembre.

También tiene entre manos el lanzamiento de su documental basado en los 20 años de carrera que llegará el próximo 17 de octubre a Movistar+. La entrevista ha empezado, como era inevitable con un 'como están los máquinas' y David Bisbal ha contado una anécdota más sobre su momento viral: al poco tiempo de hacerse viral, alguien paró por la calle a Bisbal para pedirles una foto, resulta que fue el chico que grabó el vídeo y lo publicó en redes.

La entrevista ha empezado con el nuevo lanzamiento de David Bisbal su disco 'Me siento vivo' que cuenta con la aparición de Rosana, su mujer en la canción principal pero durante la grabación de 'Me siento vivo' pero no todo fue tan bonito como había pensado. En el videoclip de la canción Rosana estaba grabando unas tomas, mientras David descansaba y de repente escuchó un ruido.

En la casa del videoclip había un hueco enorme con una gran caida y Rosana estaba allí grabando unas tomas cuando de repente se escuchó un ruido, el almeriense se asustó y salió corriendo porque pensaba que su mujer se había caído, pero afortunadamente solo fue un susto y todo el mundo salió vivo del rodaje.

"Mi padre ya no me reconoce"

No solo está de estreno de disco, David Bisbal también lanzará el próximo 17 de octubre un videoclip sobre su carrera, en el que también aparece su familia que le ha acompañado tantos años y ahora pasa por un momento difícil. Su padre José Bisbal (Pepe), también aparece en el film, sufre Alzheimer desde hace unos años y la enfermedad cada vez está más avanzada.

El almeriense se ha abierto en canal "es durillo, mi padre ya no me reconoce, no reconoce ni a mi madre y es la que está con el todos los días", cuenta. "Te dice que le suenas pero no sabe reconocerte bien" añade. El almeriense afirma que la familia lo lleva como puede pero que ya se ha acostumbrado e intentan utilizar los momentos de lucidez para gastarle bromas y hacerle reír.

"Solo se acuerda de que es almeriense y de su época como boxeador", ha contado el cantante a Pablo Motos.