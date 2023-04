Cristiano Ronaldo vendió su Porsche por la mitad de precio para conseguir el móvil de esta famosa

Esta anécdota se produjo cuando el jugador portugués jugaba en el Manchester United El exmasajista del Manchester United ha revelado como consiguió el coche del portugués

En la actualidad, Cristiano Ronaldo mantiene una feliz relación con la influencer y modelo Georgina Rodríguez. Pero hace unos años, el portugués disfrutaba de su soltería como jugador joven cuando estaba en Inglaterra. Es ahora, cuando el periódico británico 'The Sun' ha publicado una anécdota de aquella época.

Según ha informado el medio, cuando Cristiano jugaba para el Manchester United y vivía en la ciudad inglesa, protagonizó una anécdota que le salió bastante cara. Resulta que el balón de oro tuvo un flechazo con Kimberly Wyatt, cantante de las Pussycat Dolls, cuando la vio en el programa X Factor.

El jugador portugués quiso hacer todo lo posible por conocerla y dentro del propio club, tenía el contacto para hacerlo. El exmasajista del Manchester United, Rod Thornley, podía conseguirle su número, eso sí, a cambio de algo. El masajista tenía echado el ojo al Porsche Carrera del atacante luso, que tenía un valor de 60.000 libras en aquella época. Según explicó en una entrevista para el podcast 'Undr The Cosh':

“Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: '¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls. Él dice: '¿Puedes darme su número?’”, relataba el empleado del United.

“Así que me quedé pensando: ‘Y ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable” contaba Rod Thornley, que Cristiano Ronaldo le contestó: "Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio".