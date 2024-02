Candela, exnovia de Antonio Tejado, denuncia las prácticas sexuales enfermizas que él le pedía

Candela Acevedo, acudía al programa '¡De Viernes'!', para hablar de su relación pasada con Antonio Tejado. Y es que ha dado un paso adelante y a denunciado todos los abusos que el sobrino de María del Monte cometía sobre ella.

"Esta persona me ha hecho pasarlo tan mal", empezaba diciendo Candela con la voz temblorosa, para continuar: "Yo a Antonio Tejado lo considero una persona que me ha causado terror, mucho dolor, mucho miedo, muchos traumas, muchas inseguridades, yo me he sentido anulada".

Sobre su relación, Candela quiso hablar de cómo vivió su separación con Tejado: "Él me acosaba a altas horas de la noche. Yo le denuncié dos veces, yo quería meterlo en la cárcel. Este señor me ha hecho vivir una película de terror".

La sevillana relataba el grave problema al que se enfrentó durante su relación: abusos bajo sumisión química que quedarían grabados por la cámara de su móvil mientras ella estaba inconsciente y que, posteriormente, fueron difundidos por Tejado.

La joven contaba, visiblemente avergonzada, lo siguiente: "Al principio bien, a la larga veo que tiene comportamientos extraños, muy insistentes en realizar algún tipo de cosas que a mi ni se me pasan por la cabeza, me encuentro cohibida".

Tras la ruptura él comenzó a acosarla. "Más de ochenta y nueve llamadas a altas horas de la noche, yo siento que él me acosa", decía. "Ojalá pudiera contarles las innumerables situaciones que fueron traumáticas y que nunca fui a denunciarlo...", concluía visiblemente afectada.