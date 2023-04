Este es el increíble cambio físico de Manuel Carrasco desde su paso por Operación Triunfo

En este post repasamos el cambio físico del cantante durante los últimos 20 años Manuel Carrasco sigue siendo uno de los artistas más reconocidos del panorama nacional musical

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, Operación Triunfo es uno de los programas más importantes de la historia de la televisión española, ya que de todas sus ediciones siempre han salido grandes artistas y auténticos fenómenos de masas.

En la segunda edición del talent musical, uno de los concursantes que más llamó la atención fue Manuel Carrasco. Por aquel entonces, el cantante lucía un icónico look que fue evolucionando al igual que su carrera.

Exacto, los más avispados ya habréis visto que vamos a hablar de Manuel Carrasco, uno de los participantes más reconocidos de la mencionada segunda edición de Operación Triunfo. Así que, en este post vamos a hablar de cómo ha evolucionado el artista, tanto a nivel físico como en el ámbito musical, evidentemente.

Fue en el año 2002 cuando Operación Triunfo se encontraba en pleno apogeo. Después de la gran bienvenida que había tenido el estreno del talent musical, con el éxito indiscutible de cantantes como Rosa López, David Bisbal o Chenoa, el programa renovó por una segunda temporada que tampoco dejó a nadie indiferente.

En ella fue donde conocimos, entre otros, a Manuel Carrasco. Por supuesto, fue su paso por la academia lo que hizo que ganara más notoriedad con el paso del tiempo, para así poder consolidarse a día de hoy como uno de los artistas nacionales más reconocidos.



En aquella época, era un participante más de Operación Triunfo intentando luchar por cumplir su sueño. Desde el primer momento, el cantante llamó la atención de todos gracias a su look de pelo largo y aspecto hippie, como bien recordaréis viendo algunas de sus imágenes disponibles en la red.

En ese momento, tenía 21 años, aunque luego no tardó mucho más en saltar a la fama en nuestro país. Si algo ha conseguido gracias al programa ha sido obtener el reconocimiento que se merece, pues hoy en día es un artista consagrado de gran éxito nacional e internacional.

Además de su voz y aspecto físico, como su propia melena larga, ondulada y cuidada, en ese momento, también contaba con un elemento muy característico. Concretamente, hablamos de su reconocida cinta para el pelo.

Adicionalmente, el cantante andaluz solía lucir complementos como collares, camisas llamativas o incluso pantalones de campana. Unos looks muy propios de los años 2000 que combinaban a la perfección con su estilo personal.



Poco a poco, no obstante, el estilo de Manuel Carrasco fue cambiando. Conforme fue madurando y avanzando en su carrera profesional, el de Operación Triunfo también apostó por cambiar su aspecto físico. Así, con el lanzamiento de su tercer disco, 'Tercera parada', pudimos verle un estilo que se asemeja mucho más al que conocemos hoy en día.

Ahora bien, su gran cambio, no obstante, llegó con el lanzamiento de 'Inercia'. Corría el año 2008 y el cantante decidió captar toda la atención desligándose por completo del look que lucía en sus inicios. En la portada de este disco, Manuel Carrasco decidió cortarse un poco la melena y empezó a apostar por looks arreglados e informales alejados de los primeros outfits de estilo hippie con los que le conocimos.

En el año 2012, el cantante lanzó los discos 'Habla' y 'Habla II'. Esta fue la época donde Manuel Carrasco dio con el estilo que le ha acompañado durante los siguientes diez años. A pesar de que ha pasado más de una década desde el lanzamiento de aquellos discos, parece que Manuel Carrasco ha decidido mantenerse fiel a su estilo.

Como podemos ver en su cuenta personal de Instagram, el cantante apuesta por looks de carácter ligeramente rockero, sigue llevando su melena ondulada y cuidada, aunque ahora un poco más corta y continúa disfrutando de la moda como ha hecho siempre.