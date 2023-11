Belén Esteban da el once del Atlético del Madrid y las redes enloquecen: "Ídola nacional"

La 'princesa del pueblo' se ha pasado al futbol con Carrusel Deportivo de 'La Ser' Durante el partido Belén dejó un gran número de intervenciones que ya se han hecho virales en las redes

Belén Esteban no es sinónimo de indiferencia, tras ganarse el cariño de la audiencia después de 14 años en el plató de 'Sálvame', tras el cierre del programa 'la princesa del pueblo' está explorando nuevas facetas. La madrileña es fiel seguidora del Atlético del Madrid, durante años se ha mostrado colchonera hasta la muerta, por eso no dudo en aceptar la invitación de 'Carrusel Deportivo'.

La de Paracuellos del Jarama fue la inalámbrica VIP del partido que los rojiblancos disputaron en el Metropolitano tras el parón de selecciones. El presidente del club, Enrique Cerezo, recibió a Belén que llevaba una camiseta colchonera en la que se podía leer la palabra 'La Patrona' -el nombre con el que le gusta hacerse llamar-. Una jornada muy emocionante para ella en la que empezó cantando el once.

Si Belén Estebán se encontraba en el palco de prensa era porque un momento icónico iba a pasar. La primera internvención de la madrileña fue recitar los once elegidos por Diego Pablo Simeone para salir de inicio en el duelo ante el cuadro de Javier Aguirre. Pero al dar el once, Belén cometió un pequeño error con el nombre de Azpilicueta y dijo 'Azpilueca', un fallo que no tardó en recorrer la redes sociales.

Belén Esteban dando la alineación del Atlético de Madrid. Me puedo mear jajajjajajjajajajajajajajjajajajajjaj pic.twitter.com/qPaj1IA25e — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 26, 2023

La intensidad y emoción que puso la Esteban para cantar los nombres de los jugadores encantó a sus fans, y el momento no ha tardado en hacerse viral. Pero si Belén ya estaba emocionada con el inicio del partido, su énfasis fue todavía más incontrolable cuando su equipo marcó gol.

Belén Esteban celebrando el gol del Atlético de Madrid.



Estoy llorando literal jajajajajajajajajaj pic.twitter.com/kORvTqdfeF — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 26, 2023

Las redes han adorado cada momento de Belén durante la retransmisión del partido, comentarios desde "icónica está persona de verdad" o "es una reina", escribían los usuarios reaccionando a las intervenciones de la madrileña.

La presencia de Belén Esteban en la cabina fue una auténtica sorpresa para todos. "Yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara", afirmaba incluso el periodista deportivo Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo'.

Entre risas, confesó que es atlética desde que nació, que su madre le parió con el escudo y este fervor se notó durante todo el partido, tanto que tuvieron que apagarle el micro desde 'Carrusel Deportivo'.

Estoy llorando con Belen Esteban. No la vuelven a llevar a la SER pic.twitter.com/zZq1vEf21S — rubén (@rubennatm) November 25, 2023

Los usuarios de las redes no podían aguantar las bromas ante esta cómica retransmisión de Belén, "se ha tenido que escuchra en la cope, en movistar y todos los medios internacionales" decía uno, a lo que el autor del post sentenciaba: "Ídola nacional".

Idola nacional — rubén (@rubennatm) November 25, 2023

En referencia a su familia, quiso remarcar la importancia que tiene la peña para su familia: "Como meta gol mi Atleti, no lo voy a poder remediar. Al Mallorca le mando muchos besos, pero mi Atleti es mi Atleti", declaró en 'Carrusel Deportivo'. Y no tuvo problema en confesar cuáles son sus favoritos de la plantilla del Atlético: "Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Koke Resurrección", contó pero por encima de ellos está su ídolo Diego Pablo Simeone, por quien siente una gran admiración.