Amaia Montero reaparece con una foto que desconcierta sus seguidores

Después de un mes de su última aparición en redes sociales, Amaia Montero ha vuelto a actualizar su Instagram con una nueva fotografía. La cantante lo ha compartido en las 'stories' de la aplicación, y ha desconcertado a los seguidores que esperaban su regreso.

La ex vocalista principal de 'La Oreja de Van Gogh' ha compartido una fotografía de una chaqueta de cuero de un llamativo color rosa fucsia. Además, la prenda de ropa portaba un logotipo desconocido y la instantánea, llevaba escrito el siguiente texto: "Y cada día me repito que no queda tanto...".

Por si no fuera suficiente enigmático, la artista a adjunto en su historia la popular canción de Queen, 'The show must go on'. Una frase que significa que "el show debe continuar", y que ha sido la clave para que los seguidores más fieles hayan especulado con su regreso a los escenarios.

Amaia Montero / Instagram

Muchos de los fans de Amaia Montero creen que el vestuario compartido sería el escogido para su próximo concierto. Otras voces, con más cautela, apuntan a que sería el estilo para su nuevo videoclip, de una canción que todavía está por revelarse. Hasta el momento, no hay más pistas sobre el regreso de la vasca en redes sociales.