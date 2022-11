El estado de salud de Amaia Montero tras un mes alejada de las redes sociales

Fuentes próximas a la cantante aseguran que la cantante "está un poco mejor" Amaia Montero compartió una imagen muy desconcertante en Instagram

El pasado mes de octubre, Amaia Montero sorprendía a todos en Instagram con una imagen en la que aparecía visiblemente afectada: "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". El mensaje escrito junto a la fotografía preocupó aún más a sus fans, pero sobre todo a su familia, quien se hizo cargo de los cuidados de la cantante hasta que mejorarse y pudiera volver a la normalidad.

Desde entonces, poco hemos sabido acerca del estado de salud de Amaia Montero; solo su hermana Idoia explicó que la cantante "no se encuentra bien", y que sería ella la que hablara llegado el momento. Semanas más tarde, y en declaraciones recogidas por El Español, un miembro de su familia explica que la ex vocalista de La oreja de Van Gogh "está un poco mejor", aunque continuará alejada de las redes sociales para centrarse en el lanzamiento de su nuevo disco.

"Es su mayor ilusión y está completamente centrada en el trabajo y en que todo salga bien". No obstante, Amaia Montero lleva varios años volcada en un proyecto que muy pronto verá la luz. En estos momentos, su madre y su hermana la protegen y la cuidan para que la exposición pública no le afecte todavía más.