Alucinan con el suplemento por el agua de esta pizzería de Barcelona: "Nunca me había pasado"

Indignación entre los clientes por este recargo inesperado Se trata de una pizzería situada en una de las zonas más turísticas de la ciudad

Comer en una zona turística es a veces un deporte de riesgo. Especialmente en aquellos establecimientos donde hay comida para todo el mundo, donde los turistas paran y pagan lo que sea por prácticamente cualquier cosa.

Esto es lo que le pasó a un cliente de una conocida pizzería de Barcelona, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, que recibió un recargo inesperado por el agua en su menú. Un menú del día de 14 euros... con un inesperado recargo.

Una botella de litro de agua que sumaba 5 euros a la cuenta final. El cliente en cuestión, no pudo más que valorar con una estrella en una conocida aplicación de restaurantes. "todo estaba rico aunque platos escasos, pero que pida más agua y me claven 5€ euros más, me mato".

Un ticket de un restaurante de Barcelona | archivo

No es el único. Otros clientes destacan también su excesivo precio. "87 euros pero comida basura ,todo malísimo, mal presentado, el servicio de lo mas malo que he visto" explica uno mientras que otro añade "Debería estar prohibido estafar de esta manera a los pobres turistas y despistados que pasan a ver la Sagrada Familia".

Está claro que la restauración se las ha ingeniado siempre para exprimir como pueda al turismo. El 'problema' es, que actualmente, con las redes sociales te exponen fácilmente si haces alguna práctica así.