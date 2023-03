Alaska responde a Jorge Javier Vázquez

"Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión y es su opinión", afirmaba la cantante Alaska espera que, tras toda esta situación, puedan seguir contando con una relación cordial entre ambos

Como bien sabréis ya, recientemente Alaska y Mario Vaquerizo han estado de actualidad tras las declaraciones realizadas por el cantante de Nancys Rubias en el programa de Paz Padilla, Déjate querer.

En el mencionado programa, el marido de Alaska decía que se sentía igual ahora que como si estuviese viviendo en una dictadura: "No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho”. Estas, quizás desafortunadas, declaraciones de Vaquerizo levantaron ampollas en ciertas personas.

Concretamente, hablamos en este caso de Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame, que escribió recientemente en su columna en la revista Lecturas una respuesta a las declaraciones recogidas antes. 'Alaska y Mario, la gran decepción', este es el título elegido para la mencionada columna del periodista, algo que ya nos indica que no quedó muy contento al escucharlas.

"Estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans. Mira Mario: me duele en el alma verte comiéndote a besos con una señora que manifestó en los micrófonos donde colabora Alaska que era una pesadez que la semana del Orgullo durara todo un mes, cuando precisamente gran parte de la gente que os adora tanto a ti como a tu señora pertenece al colectivo", afirmaba Jorge Javier.

Las mencionadas recriminaciones por parte del presentador también se extendieron a Alaska, de la que él siempre se ha confesado fan absoluto. "Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé. Porque cada vez que Alaska le ríe a ese alguna gracia o permanece callada ante algunos de sus desatinos muchos de sus seguidores recibimos una hostia de realidad y nos preguntamos desolados: 'Cariño, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo, que te hubiese querido hasta el fin", escribía dirigiéndose a la cantante que fue inspiración de la movida madrileña.

Alaska ha respondido a la columna de Jorge Javier

Por otro lado, como indicamos en el titular, este jueves, en la gala de los Premios Dial, la cantante, actriz y presentadora se ha pronunciado al respecto. "Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión y es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma un artículo no pueda hablar de lo que quiera", decía intentando quitarle importancia mientras aseguraba que no estaba dolida porque no se sentía retratada. Podéis ver sus declaraciones en este tuit que compartía un usuario, el cual está totalmente convencido de apoyar a la cantante, o también podéis verlo desde esta entrada en Lecturas.

JorgeJa quiso crear polémica con Alaska y Mario Vaquerizo y le salió el tiro por l culata , Jorgeja quiere imponer su pensamiento único pero la clase, la madurez de Alaska y Mario hace que el conflicto q quiso generar contra ellos no de lugar.

Con clase se nace JoreJa ! Toma nota pic.twitter.com/wTnAe4rMyM — UXIA_XOA (@UXIA84413255) 16 de marzo de 2023

Alaska afirmaba que no eran amigos, pero reconoce haber sido siempre maravillosamente tratados por su parte y habérselo pasado 'bomba' en el programa, y espera que siga siendo así. Además, también le comentaban qué pasaría si se lo encuentra en algún lado: "Ningún problema, yo soy ultraeducada", confirmaba la mujer de Mario Vaquerizo.