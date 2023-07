¿Se acaba Twitter gratis?

Elon Musk ha tomado una decisión El cambio no ha gustado nada a los usuarios

Desde que Elon Musk llegó a Twitter en octubre del pasado año, ha habido varios cambios. El que más repercusión ha tenido es el de la eliminación del famoso tic azul a las cuentas pertenecientes a personas famosas o instituciones de forma gratuita. Para tenerlo, hay que suscribirse a Twitter Blue y pagar mensualmente.

Ahora, el propietario de la red social ha anunciado un nuevo cambio que no ha gustado nada a los usuarios. De forma temporal se han aplicado algunos límites:

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day