El Arsenal se teñirá de blanco

Arsenal y Liverpool se enfrentan en la tercera ronda de la FA CUP en el Emirates Stadium. Un partido que tendrá como principal novedad el color de la camiseta de los 'Gunners', que dejarán atrás el rojo para vestirse todo de blanco. Es el tercer año de su campaña "No More Red "con Adidas, que se lanzó por primera vez en 2022 para concienciar que hubo 13.503 delitos en Londres con arma blanca en un año y asimismo ayudar a mantener a los jóvenes a salvo de los delitos que se producen en las calles londinenses que retratan los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales.

"Junto a Adidas, estamos orgullosos de anunciar que nuestro primer equipo masculino vestirá el uniforme No More Red, sin el tradicional rojo del club, por primera vez en un partido en casa cuando nos enfrentemos al Liverpool en la tercera ronda de la Copa FA".

Así lo anunciaba el club a través de su página web junto a unas fotografías del uniforme, en las que se ve a jugadores como Declan Rice y Gabriel vistiendo la camiseta que usará contra el equipo de Jurgen Klopp en una complicada eliminatoria de la Copa FA el sábado.

La camiseta "No More Red" no se pondrá a la venta, pero se podrá comprar una camiseta comunitaria personalizada por un precio alrededor de los 35 euros el 29 de enero.

El papel del club en la comunidad local

Su diseño fue elegido por su celebración del Arsenal como un lugar de diversidad y unión, y por representar el papel del club como hogar de la comunidad y sus alrededores.

Freddie Hudson, director del Arsenal en la comunidad, dijo: “Los jóvenes enfrentan múltiples desafíos a medida que crecen en el mundo actual y no tenemos todas las respuestas, pero confiamos en que, actuando juntos y arrojando luz sobre la red de apoyo disponible en toda nuestra comunidad, podemos hacer una contribución significativa. a las vidas de nuestros participantes”.

Los fondos generados con la camiseta se donarán en proporciones iguales a varios socios benéficos de No More Red, incluidos The Arsenal Foundation, Stephen Lawrence Day Foundation y Box Up Crime, entre otros.

Un partidazo en el Emirates

La FA Cup nos regalará en tercera ronda enfrentamientos entre equipos de la Premier. Además del Manchester City - Huddersfield, podremos disfrutar de un Crystal Palace - Everton, un Tottenham- Burnley, un Brentford - Wolves, entre otros... y un Arsenal-Liverpool.

Rivales por el título de la Premier, ahora se enfrentarán en la Copa de la liga con la gran ausencia de Mohamed Salah. Klopp no podrá contar con el egipcio que ya se encuentra con su país para disputar la Copa África. Tres semanas después del duelo de Premier League en Anfield, que acabó en empate 1-1, 'Reds' y 'Gunners' se volverán a enfrentar. Por su parte el Arsenal llega tras perder dos partidos de campeonato consecutivos, y buscarán redimirse en la FA Cup, competición en la que con 14 victorias son el equipo más laureado.

La última de ellas fue en 2020 mientras que el Liverpool logró en 2022 el "doblete" de Copas al lograr también la Copa de la Liga.