Llull: "No me considero una leyenda"

El capitán del Real Madrid anotó la canasta decisiva para ganar a Olympiacos por 78-79 Llull: "El entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, me ha obligado él (a tirar)"

El base del Real Madrid, Sergio Llull, que con una canasta en los segundos finales dio al conjunto blanco el título de campeón de la Euroliga en la final contra al Olympiacos por 78-79, aseguró este domingo que no se considera una leyenda.

"No me considero una leyenda. Espero estar muchos años jugando en este club", declaró el jugador balear ante los micrófonos de 'DAZN' después de conquistar la tercera Euroliga en su cuenta particular, tras las de 2015 y 2018, todas ellas con el Real Madrid.

Llull relató cómo vivió la canasta decisiva en primera persona: "El entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, me ha obligado él (a tirar). Por suerte ha salido bien. Intenté ir a mi derecha y me paré en el medio de la zona porque su jugador grande estaba dentro y el mío me había dejado un metro".

"He elevado la pelota y ha entrado, así que genial. El entrenador y mis compañeros creen en mí para este tipo de tiros y estoy muy contento de ayudar al equipo a ganar", añadió.

Por último, Llull bromeó al asegurar que "si hubiera fallado, probablemente Edy (Tavares) habría cogido el rebote".