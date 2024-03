Chus Mateo vs Jasikevicius: el duelo más caliente de la Euroliga

Este jueves se disputa uno de los partidos más esperados de la Euroliga. El Real Madrid se mide ante el Fenerbahçe. Esta vez, el encuentro no solo lo protagonizarán los jugadores en la pista, los focos también estarán en los banquillos: Jasikevicius y Chus Mateo se vuelven a ver las caras.

Para el Real Madrid es una fecha marcada en el calendario. En caso de que los madridistas logren la victoria, tendrían matemáticamente la clasificación para el playoff de la Euroliga. No habría un mejor lugar para certificar los playoffs que en el WiZink Center, hogar de los merengues.

Pero en este partido, el punto de mira también está en los banquillos. Jasikevicius y Chus Mateo lideran los respectivos conjuntos y nos auguran un duelo de altos vuelos. Al frente de la escuadra turca, desde el 14 de diciembre, está Sarunas Jasikevicius, que relevó a Dimitris Itoudis y se volverá a ver las caras con el conjunto madridista.

Saras, una pesadilla para el Real Madrid

El técnico lituano es un talón de Aquiles para el Real Madrid. En el historial de enfrentamientos, parece que Saras le tiene tomada la medida a los madridistas. Desde su etapa en el conjunto blaugrana, Saras ha logrado 20 triunfos en 38 partidos en todas las competiciones. A sus visitas al WiZink Center, Saras tiene un total de victorias por 8-3 a su favor. La estadística en el total de enfrentamientos impacta: 20 a 18 para el lituano. En caso de que nos fijemos en los duelos directos ante Chus Mateo, el ex blaugrana ha ganado un total de seis encuentros ante los tres del entrenador madridista.

Los elogios de Chus Mateo a Saras

En la previa del encuentro, el madrileño ha sido preguntado por el actual entrenador del Fenerbahçe. Los dos han compartido en años anteriores duelos de alta tensión cuando entrenaban a Barça y Real Madrid. Mateo, pese a tener momentos 'calientes' en el pasado con Saras, ha elogiado al lituano: "Hay muchos matices que hacen ver lo muy buen entrenador que es Jasikevicius. Ha hecho muy buen trabajo los años anteriores y ahora lo está volviendo a hacer. Es uno de los grandes entrenadores de la Euroliga. No hay duda", explicó. El técnico blanco también habló sobre las similitudes del equipo turco con el Barça de Jasikevicius: "El estilo de Saras está ahí y su estilo le ha dado un buen rédito. Ha hecho un buen trabajo los años anteriores con el Barcelona y ha sido capaz de ganar con el Barça. Con lo cual el Fenerbahçe es un equipo campeón. No quiero decir que antes no lo fuera, pero ahora, las sensaciones que dan es de mucha seguridad de los propios jugadores con la forma de hacer. Y sí que encuentro similitudes".

El partido arrancará este jueves a las 20:45 en el WiZink Center en un encuentro en el que Real Madrid buscará certificar su plaza a los playoffs.