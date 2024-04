Chus Mateo: "Cuando pase el tiempo nos acordaremos de Llull como uno de los mejores del mundo"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ensalzó la figura de Sergio Llull después de que éste se convirtiera ante el Baskonia en el máximo anotador de triples en la historia de la Euroliga de baloncesto y consideró que cuando pase el tiempo se le recordará "como uno de los mejores jugadores del mundo".

"Se acaban los calificativos con Sergi. Es un jugador que cuando pase el tiempo nos acordaremos de él como uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace con los tiros que mete, con el control del juego y de las situaciones; lo que hace siempre evitando que le afecten las sensaciones negativas, luchando con coraje; lo que hace con sus compañeros y con sus entrenadores de exigir al máximo... pocos jugadores son capaces de aglutinar esos aspectos en uno solo", dijo.

"El día que se retire será uno de esos jugadores a los que haya que ponerle una estatua a la entrada del WiZink Center porque es una locura de jugador", señaló ante los medios de comunicación después de la victoria de los suyos por 90-74 ante el Baskonia en el primer partido de la serie de playoffs de la Euroliga.

Mateo consideró que hicieron "un partido muy serio desde el principio hasta el final" y destacó, entre otros aspectos, la defensa sobre el estadounidense Markus Howard: "Hemos hecho un diseño defensivo y un plan defensivo. Es un jugador extraordinario, parece extraterrestre a veces por cómo mete triples que parecen imposibles. Hemos trabajado como equipo para defenderle y lo hemos hecho en general bien. Pero también hemos defendido bien otras facetas del juego. Estoy muy contento por cómo hemos prestado atención a los demás".

Asimismo se mostró "muy contento con la cara mostrada": "El hecho de no ir detrás en el marcador en ningún momento no solo demuestra atención sino solidez. Pero no significa nada, el próximo día puedes ir por detrás y volver o estar por detrás todo el rato y ponerte por delante. Un partido de baloncesto da muchas vueltas, cada partido es una historia, y estoy seguro de que el siguiente será distinto. Estoy contento por la energía de hoy y mañana ya pensamos en el siguiente partido.

Por otro lado consideró que los problemas físicos que afectaron a Mario Hezonja no parecen importantes pese a que esperaran a ver cómo evoluciona y analizó el momento de la temporada en el que se encuentran: "Hemos acabado la Copa del Rey, hemos estado en un periodo raro y ahora nos jugamos lo que hemos venido a jugar. Podemos perder pero vamos a seguir luchando, estando".

"Somos ambiciosos, queremos seguir alcanzando cotas altas. Se acabó el periodo de entreguerras porque esto cuenta y cuenta mucho. Pero el deporte tiene de maravilloso que nunca sabes qué va a pasar. No debemos volvernos locos y lanzar las campanas al vuelo, tenemos que afrontar las cosas con equilibrio y tranquilidad, controlando las emociones y sabiendo que tenemos un rival honestísimo y con un carácter brutal que va a querer ganarnos en buena lid el próximo día", completó.

MUSA TAMBIÉN TUVO BONITAS PALABRAS HACIA SU COMPAÑERO

Dzanan Musa, jugador bosnio del Real Madrid, destacó la figura de su compañero Sergi Llull y le definió como "una leyenda" del club y un "gran capitán" después de que este se convirtiera en el máximo triplista en la historia de la Euroliga tras el encuentro que enfrentó al conjunto blanco contra el Baskonia en los playoffs de la competición.

"Es una leyenda del Real Madrid, un gran capitán. Es un gran tirador, un gran tío, un gran capitán", manifestó ante los medios de comunicación en el vestuario a la conclusión del partido, que el Real Madrid ganó por 90-74.

Musa destacó, entre otros aspectos, la buena defensa que realizaron sobre el estadounidense Markus Howard: "Es un gran jugador, pero sabemos que ellos tienen muy buenos jugadores, y peligrosos. Sabemos cómo es el Baskonia y estamos preparados para luchar en el segundo choque"