Llull, tras su récord de triples en la Euroliga: "Me siento aliviado..."

Sergio Llull, jugador del Real Madrid, afirmó, tras convertirse en el máximo triplista en la historia de la Euroliga al alcanzar los 624 durante el primer duelo de la serie de playoffs del torneo que mide a su equipo contra el Baskonia, que se siente "aliviado".

"Me siento aliviado porque llevaba meses en los que la gente me lo recordaba. Estoy muy contento y orgulloso de estar ahí, de encabezar esa lista, de pasar a una leyenda como Juan Carlos Navarro a quien siempre he tenido como referente. Contento por el trabajo y ahora toca seguir", comentó.

En relación al choque, en el que los suyos vencieron por 90-74, dijo: "Hemos hecho un gran trabajo desde el principio, siguiendo el plan de partido. Todo el equipo ha estado muy metido. Éramos conscientes de que el primer partido en casa se puede complicar, pero creo que hemos estado muy serios. Estamos muy contentos con el 1-0, pero somos conscientes de que todavía no hemos hecho nada".

"A partir de hoy ha empezado lo bueno, lo importante. En la Euroliga teníamos mucha ventaja con respecto al segundo en la liga regular y eso a veces te hace relajarte inconscientemente o no jugar los partidos con la tensión debida. Tuvimos un pequeño bache pero el equipo hoy ha demostrado que ha empezado lo bueno, nos hemos puesto desde el principio y ahora hay que seguir", señaló.