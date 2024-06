El once de las grandes estrellas que se pierden la Eurocopa

Con la Eurocopa 2024 a pocos días de arrancar, las selecciones ya ultiman todos los detalles para preparar de la mejor manera el inicio del torneo internacional. Y es que es indispensable iniciar bien una competición tan corta, puesto que en los tres partidos de la fase de grupos los combinados se juegan seguir vivos y clasificarse para los octavos de final.

Para llegar a tono al comienzo de la Eurocopa, los diferentes equipos nacionales están disputando los últimos partidos amistosos. Sin embargo, a algunas selecciones les está saliendo caro disputar estos encuentros. Ya hay varios jugadores que se han lesionado y que se perderán el torneo o, por lo menos, algún partido.

Fuera de los futbolistas lesionados o que arrastran problemas físicos y no podrán participar en la Euro, hay otras grandes estrellas ausentes, ya que sus selecciones no lograron la clasificación para el torneo. Aunque la competición contará con muchos jugadores de primer nivel, hay varios futbolistas de la élite del fútbol que no estarán presentes y, que en consecuencia, los aficionados no podrán disfrutar.

EL ONCE DE ESTRELLAS QUE NO JUGARÁN LA EUROCOPA

Thibaut Courtois Portero

Bélgica

32 años

Real Madrid

Pedro Porro Lateral derecho

España

24 años

Tottenham

Mats Hummels Central

Alemania

35 años

Borussia Dortmund

Harry Maguire Central

Inglaterra

31 años

Manchester United

Alejandro Balde Lateral izquierdo

España

20 años

FC Barcelona

De Jong Mediocentro

Países Bajos

27 años

FC Barcelona

Goretzka Mediocentro

Alemania

29 años

Bayern de Múnich

Odegaard Mediapunta

Noruega

25 años

Arsenal

Jack Grealish Extremo

Inglaterra

28 años

Manchester City

Marcus Rashford Extremo

Inglaterra

26 años

Manchester United