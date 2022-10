Històric bronze de Catalunya a l’Europeu Sub-21 de Korfbal 2022

La selecció de Catalunya de Korfbal ha aconseguit un històric bronze a l’Europeu Sub-21 2022, celebrat a Terrassa El conjunt català ha finalitzat el campionat amb tres victòries (Alemanya, Portugal i Hongria) i dues derrotes

La selecció de Catalunya de Korfbal ha aconseguit un històric bronze a l’Europeu Sub-21 2022, celebrat a Terrassa. El combinat català ha aprofitat el seu paper de local i ha fet valer el fet de jugar a casa per certificar la seva medalla per la via ràpida.

El conjunt català ha finalitzat el campionat amb tres victòries (Alemanya, Portugal i Hongria) i dues derrotes davant les grans favorites, Països Baixos (medalla d’or) i Bèlgica (medalla de plata).

Aquest històric triomf és un merescut premi a tota una generació de joves jugadors i jugadores que des de ben petits han crescut jugant a korfbal i que ara veuen premiada aquesta constància, evolució i compromís amb una merescudíssima medalla de bronze. Un èxit on ha jugat també un paper fonamental la Federació Catalana de Korfbal.