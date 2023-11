Valors i joc: l’esport com a “eina màgica”

Esportcat aposta per l’esport escolar incrementant la subvenció als consells esportius un 13% respecte l’any passat

“La màgia de l’esport” per construir una “societat saludable i amb valors”. La primera pilota. La primera raqueta. El primer estic. La primera competició. I jugar, trobar en la pràctica esportiva una manera de definir-se, de conèixer-s i gaudir amb uns valors propis de l’esport.

L’esport escolar és en moltes ocasions el primer punt de trobada amb una modalitat. Aquell inici on jugar és el més important. Amb valors i on tothom hi té cabuda.

Esportcat-Generalitat de Catalunya aposta per l’esport escolar. Anualment es proporciona un ajut a consells esportius i, aquest any, presenta dues novetats principals. En primera instància, augmenta un 13,2% respecte la temporada anterior, passant de 5,3 milions d’euros a 6 milions d’euros i s’estableix com l’import més alt de l’última dècada. Però, a més, la publicació s’ha fet de manera anticipada, una demanda del sector. Normalment la subvenció es feia pública un cop s’acabava la temporada i es proporcionava l’import mesos després d’haver acabat el curs. La convocatòria d’aquesta temporada 2023-2024 es va publicar la setmana passada, cosa que permetrà resoldre abans i rebre els diners a principis d’any. Més diners i més rapidesa.

Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, es feia servir del terme “màgic” per definir l’esport durant la quarta edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), que van tenir lloc el passat dijous 16 de novembre. Anna Caula i Paretas remarcava la importància de l’esport per donar als més joves una educació integral i “eines de vida molt valuoses”. El Pla Català d’Esport a l’Escola és un dels programes de la Generalitat de Catalunya que despleguen els consells esportius. Compte amb 18 anys de trajectòria i s’impulsa des d’Esportcat i el Departament d’Educació amb la col·laboració de diversos agents. Es porta a terme a un miler de centres catalans i pretén posar a l'abast de tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya la pràctica regular d'activitats físiques i esportives fora de l'horari lectiu.

Els 6 milions de la convocatòria anticipada serviran per ajudar a dur a terme les activitats del Pla Català d’Esport a l’Escola i els Jocs Esportius de Catalunya, competicií que també organitzen els consells esportius, amb aspectes propis com canviar el nom d’”àrbitre” per “tutor de joc” o establir sistemes de puntuació i classificació basats en un semàfor de valors. L’ajut també serveix per a donar suport a la gestió dels 44 consells esportius de Catalunya i se suma a la dotació pel programa Esport Blanc Escolar, que l’any passat va tenir una partida econòmica de 675.000€.

La quarta edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola reconeix la tasta de 24 entitats i persones vinculades a l’esport escolar

L’ Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya, amb el suport i la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, van organitzar el passat 16 de novembre la quarta edició dels Premis del PCEE, un reconeixement a aquelles entitats i persones que al llarg del curs 2022-2023 han dut a terme projectes vinculats al programa de la Generalitat de Catalunya i que desenvolupen els consells esportius.

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física va agrair “el treball en xarxa i arreu del país” que fa possible el PCEE i tot l’engranatge de l’esport escolar català, “on tot comença, dins el marc de l’esport circular”. “A partir dels valors de l’esport aportem una nova manera d’entendre la societat”, va afegir, a la vegada que reconeixia el paper de les persones i entitats premiades en “el foment de la inclusió”.

Així mateix, Anna Caula ha recordat que el Govern treballa en la legislatura de l’esport femení per “transformar imaginaris i estereotips”, començant des de la base de l’esport, on l’expressió ‘jugar com una nena’ es converteixi en “un motiu d’orgull”.

24 guardons a centres de primària i secundària, seccions esportives escolars, associacions esportives escolars, consells esportius, dinamitzadors/es, coordinadors/es de primària i secundària i altres persones de tot el territori català en les categories “Premis a la trajectòria del curs” i “Premis a projectes singulars”. Enguany, s’ha incorporat la categoria nova de coordinador/a novell/novella.

El programa treballa amb l’objectiu de lluitar contra el reduït índex de participació de l'alumnat en l'esport escolar i l'increment dels hàbits sedentaris i de l'obesitat, alhora que aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i adolescents.

El programa fa una incidència especial en el col·lectiu de noies i vol potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva, especialment dels nouvinguts.