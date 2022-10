La UFEC i la Generalitat recuperen la Setmana Catalana de l'Esport, la gran festa de les seleccions catalanes

Més de 2.000 esportistes de 22 països, una trentena de federacions esportives implicades i competicions oficials i exhibicions de 30 esports diferents que se celebraran a 20 seus de la demarcació de Girona La II Setmana Catalana permetrà mostrar la riquesa i potencial de les federacions, així com l’impacte de les seleccions catalanes per promoure els valors de l’esport”

Més de 2.000 esportistes de 22 països, una trentena de federacions esportives implicades i competicions oficials i exhibicions de 30 esports diferents que se celebraran a 20 seus de la demarcació de Girona. Aquestes són algunes de les xifres de la II Setmana Catalana de l’Esport, la gran festa internacional de les seleccions catalanes que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) reprèn amb la Generalitat de Catalunya, del 13 al 23 d’octubre, després de la seva primera edició l'any 1935.

L’esdeveniment s’ha presentat aquesta setmana al Palau de la Generalitat, en un acte amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva i Viladecans i la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula i Paretas.

Durant la presentació, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha explicat que “la II Setmana Catalana permetrà mostrar la riquesa i potencial de les federacions, així com l’impacte de les seleccions catalanes per promoure els valors de l’esport”. Davant el context polític actual, Esteva ha instat a “esportivitzar la política perquè els nostres representants superin les divergències, en pro de fer avançar el país”.

Per a Vilagrà, l’aliança entre Govern i la UFEC, món local i federacions i clubs catalans és clau per “empoderar l’esport català” i potenciar-lo perquè ocupi un lloc central al país, amb projectes de present i futur. Per la seva part, Caula ha destacat que “la Setmana serà un aparador per mostrar al món el potencial de les nostres seleccions nacionals i la bona tasca que fan les nostres federacions”.