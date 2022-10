La selecció catalana regna al Campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques absolutes 2022

La selecció catalana femenina ha derrotat en la final a la selecció madrilenya per un resultat de 3 a 2 Per la seva part els nois s’han proclamat campions de 2a categoria per primera vegada a la història i han assolit l’ascens a Primera categoria

La selecció catalana absoluta ha aconseguit un magnífic doblet en la 16a edició del Campionat d’Espanya per Seleccions Autonòmiques Absolutes 2022. Una competició celebrada al Pàdel Park Llavaneres, i on el combinat masculí i femení han aprofitat el fet de jugar com a local per aconseguir un doblet històric.

La selecció catalana femenina ha derrotat en la final a la selecció madrilenya per un resultat de 3 a 2. L’equip capitanejat per Núria Rivas, després de l’ascens assolit l’any passat, ha arrodonit el cap de setmana amb un triomf on cal destacar el bon paper de totes les jugadores. Per la seva part els nois -dirigits per Alex Marín- s’han proclamat campions de 2a categoria per primera vegada a la història i han assolit l’ascens a Primera categoria. El combinat masculí ha derrotat en la final a la Federació de Pàdel de la Regió de Múrcia per un marcador de 4 a 1.

La directora esportiva de la Federació Catalana de Pàdel (FCP), Meritxell Ibañez, ha fet balanç dels resultats obtinguts tot assegurant que “el campionat ha estat excel·lent en tots els aspectes, a nivell organitzatiu, competitiu i atractiu pel nombrós públic que ha vingut a veure partits aquests dies al club i a qui els estem molt agraïts pel seu suport. La FCP felicita els nostres jugadors i jugadores, i als seus respectius tècnics per les victòries aconseguides. Ens omple d’orgull veure com estem recollint els fruits de la bona feina feta”.

Ibañez també ha destacat el paper dels “nois i noies de l’escola de pàdel del Pàdel Park Llavaneres i del Pàdel Indoor Mataró, que han estat com a voluntaris en aquesta competició. Han estat un autèntic valor afegit al torneig”.

La cerimònia d’entrega de trofeus de la 16a edició del Campionat d’Espanya per Seleccions Autonòmiques Absolutes 2022 ha estat presidida per Ramón Morcillo, president de la Federació Espanyola de Pàdel (FEP), conjuntament amb Felip Ródenas, president de la FCP.