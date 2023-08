Talent i noms propis del Congrés Internacional de Voleibol

El Congrés Internacional de Voleibol comença a tenir noms propis confirmats. I és que, per segon any consecutiu, i després de l’èxit de la primera edició, la Federació Catalana de Voleibol torna a organitzar al setembre el congrés multidisciplinari amb l’objectiu de seguir millorant la formació de tots els agents implicats en el voleibol i des de totes les vessants possibles.

El Congrés, que es celebrarà dissabte i diumenge, 9 i 10 de setembre a l’Hotel Catalan Ramba, pretén ser un punt de trobada i de reflexió sobre el voleibol actual amb una visió internacional i global. Per això es busca tenir xerrades dirigides a entrenadors, àrbitres, esportistes, directius i amants d’aquest esport, sense oblidar el paper fonamental de la dona en tots aquests àmbits.

Gaudirem de la presència d’entrenadors de renom internacional com Riccardo Marchesi, entrenador italià que compta amb innumerables títols en seu palmarès, com les primeres posicions a una Copa del Món, dos Campionats d’Europa o un Campionat del Mediterrani, amb la selecció italiana femenina. Aurelio Ureña, catedràtic de la Facultat de Ciències de l’Esport de la Universitat de Granada, que ha destacat en l’àmbit esportiu com a seleccionador espanyol femení entre 2001 i 2007 o com a instructor de la Federació Internacional des de 2012. Glenn Hoag, entrenador canadenc i actual director tècnic de l’Arkas Sport Club turc que ha estat seleccionador al seu país aconseguint, entre d’altres, una novena posició als Jocs Olímpics de Japó, una setena al Campionat del Món de 2014, i una destacada cinquena posició als Jocs de Río de Janeiro. O, Roberto Santilli, entrenador italià que ha desenvolupat la seva tasca a clubs italians, polacs, rusos, coreans i turcs amb gran èxit de resultats, a part d’haver estat seleccionador d’Australia, Alemanya i Itàlia.

Altres noms confirmats per al Congrés Internacional son Octavio Álvarez, psicòleg de la Universitat de Valencia i membre del cos tècnic del Valencia Basket, que compta amb experiencia en numerosos deportes, tanto colectivos como individuales, y ha trabajado con atletas de elite como el piloto Héctor Barberá y con otros que han disputado los Juegos Olímpicos. Almudena Cid, ex gimnasta rítmica, actriu i escriptora espanyola que va competir a la selecció nacional. Va participar en quatre Jocs Olímpics: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenes 2004 i Pequín 2008, obtenint el diploma en els dos últims i sent l'única gimnasta rítmica que ha disputat quatre finals olímpiques. Pedro García Aguado, exjugador espanyol de waterpolo, medalla de plata als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, i medalla d’or als Jocs Olímpics d’Atlanta, ha dedicat els darrers 15 anys al món de les conferències sobre motivació, així com prevenció i models educatius. L’últim nom confirmat és el de Txell Costa, assessora empresarial i conferenciant internacional que ens ajudarà amb tips i consells per a que els clubs catalans de voleibol tinguin una comunicació efectiva i un màrqueting atractiu que aconsegueixi atraure talent, patrocinadors i generar negoci.

Pel que fa a l’arbitratge, serà de nou el punt de trobada i de celebració de la reunió anual del col·legi català d’àrbitres, i també es gaudirà de ponències amb els màxims referents europeus de l’arbitratge i de tallers per millorar en aquest entorn. Psicologia, entrenaments, preparació física, lideratge, motivació, seran els ingredients que tornin a fer d’aquesta trobada un referent en el món del voleibol gràcies a la presència de ponents nacionals i internacionals de primera línia. Properament es presentaran la resta de ponents i s’obrirà el formulari d’inscripció.