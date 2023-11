Sis catalanes en la preselecció espanyola pel classificatori europeu Sots-20

Important presència catalana a la convocatòria de la selecció espanyola sots- 19 Totes les catalanes han passat pel programa ARC de la Federació Catalana de Voleibol

Els nous talents catalans nodreixen una bona part de la convocatòria de la selecció espanyola Sots-19 per preparar el torneig de classificació del Campionat d’Europa Sots-20. Inés Victory, María Brun i Claudia Llamas, del DSV CV Sant Cugat; Zoí Mavrommatis, d’Arenal Emevé i Astrid Puig, de la Universitat de San Francisco (USA) han passat totes cinc pel programa ARC de la Federació Catalana de Voleibol.

L’única de les jugadores convocades que no ha passat pel projecte és Jessica Akamere, que ha fitxat aquest any per Arenal Emevé després de ser formada al Balàfia Vòlei i jugar al Barça CVB l’any passat, en categoria juvenil.