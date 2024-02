El RC Tennis Barcelona 1899 i el RC Polo es reparteixen les corones del campionat de Catalunya per equips de primera

El Reial Club de Polo de Barcelona en categoria masculina i el Reial Club Tennis Barcelona 1899 en la femenina s’han alçat amb el títol en el Campionat de Catalunya Absolut per Equips de Primera Categoria. El Polo masculí ha revalidat el títol aconseguit l’any passat, mentre que el Tennis Barcelona femení ha destronat al campió, el Polo, en la final d’una competició disputada a les pistes del Padel Barcelona – el Prat.

La capitana del Tennis Barcelona, Marisa Sánchez Vicario, ha assegurat que "el torneig ens ha deixat molt bones sensacions. El triomf al Campionat d’Espanya de la setmana passada i aquesta victòria ens deixa un molt bon sabor de boca. Estem molt satisfetes i per mi és un orgull capitanejar aquest equip". Per la seva part Jani Gisbert, capità del Reial Club de Polo de Barcelona, ha posat de manifest que "hem pogut revalidar un títol que cada cop és més exigent i com a club és un orgull. Any rere any el nivell de la competició augmenta i estem molt contents pel paper realitzat".