Raquel Torrell, Mariona Jaramillo i Mikhail Postarnak s'emporten la Copa Catalana de ciclisme

El Gran Premi Ciutat el Prat va acollir la prova final de la Copa Catalana de Fèmines Elit i Sub23 i de la Copa Catalana Júnior masculina de 2022 Iñaki Navarro (Júnior masculina), Laura Rodríguez (Fèmines Elit) i la pròpia Mariona Jaramillo (Sub23) van ser els guanyadors de l'última cursa del calendari

La 86a edició del Gran Premi Ciutat del Prat va ser l’escenari de la prova final de la Copa Catalana de Fèmines Elit i Sub23 i de la Copa Catalana Júnior masculina d'aquest 2022.

75 ciclistes van prendre la sortida de la cursa, com sempre ràpida i tècnica en els prop de 3,5 quilòmetres de recorregut del traçat que eren els protagonistes de la prova. La victòria final va ser per Iñaki Navarro (Tot net-Terrassa) per davant d'Oriol Alcaraz (Bathco) i d'Albert Roca (Europa-Tadesan-Can Cuyàs). Entre les fèmines, el triomf final el va aconseguir Laura Rodríguez (GN6 Track Cycling), seguida de la guanyadora sub23 Mariona Jaramillo (Catema.cat), que igual que Rodríguez va aconseguir entrar en el grup principal que es va jugar la victòria.

Amb aquests resultats es posava punt i final a la Copa Catalana de Fèmines Elit i Sub23, que aquest 2022 ha tingut nou cites puntuables. Raquel Torrell (Groupe Abadie-Le Boulou) ha estat la vencedora absoluta del calendari, per davant d'Andrea Soldevila i Judit Marsiñach (Catema.cat). Per la seva banda, Mariona Jaramillo (Catema.cat) s'ha endut la general sub23, superant Mireia Trias (Massi-Tactic) i Júlia Passarrius (Tot net-Terrassa). Per equips, la victòria ha estat per al Catema.cat.

Per la seva banda, també s'acabava la Copa Catalana Júnior masculina, que ha comptat amb tretze proves puntuables. El rus Mikhail Postarnak (Penya Ciclista Baix Ebre) ha estat el millor de la general amb 284 punts, gràcies a les seves victòries a Terrassa i La Garriga i unes bones actuacions a la Volta a Girona. L'han seguit amb 256 punts Albert Muntanyà (Finques Feliu), vencedor de les proves de Juneda i la Terra de Garnatxes, i Ilya Savekin (Club Ciclista Catalunya-Barcelona), amb 253.